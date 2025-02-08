9 лютого — яке церковне свято, чому досягнення дітей не можна применшувати цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Никифора. Святий мученик Никифор жив у III столітті в Антіохії Сирійській. Його історія тісно пов’язана з пресвітером Саприкієм, із яким він був спочатку у дружніх відносинах, але потім між ними виникла ворожнеча.

Никифор і Саприкій були близькими друзями, але через якусь сварку розійшлися. Никифор, усвідомивши гріх ворожнечі, неодноразово намагався примиритися, але Саприкій залишався непохитним і не бажав пробачати. У цей період в Римській імперії почалися переслідування християн за наказом імператора Валеріана (253–260 рр.). Саприкія схопили і змушували зректися віри, але він твердо визнавав Христа. За це його засудили до страти через усічення мечем.

Коли Саприкія вели на страту, Никифор знову кинувся до нього, благав пробачити його заради Христа. Але Саприкій, незважаючи на те, що вже був готовий померти за віру, залишився жорстоким серцем і не простив Никифора. За мить до страти Саприкій, сповнений гордині, злякався смерті й відрікся від Христа, попросивши пощади. Кат відпустив його. Тоді Никифор, побачивши відступництво Саприкія, сам сповідував віру і добровільно прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 9 лютого

Народні прикмети 9 лютого / Фото: Unsplash

Мороз вдарив — холоди ще довго продовжуватимуться.

Свині неспокійні — чекайте на погіршення погодних умов.

Скло запітніло — йде відлига.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється піднімати з землі будь-які предмети, адже на них може бути псування. Не можна применшувати заслуги і досягнення дітей, інакше вони припинять старатися і йти до мети.

Що можна робити завтра

У селян починалися важкі часи, коли запаси могли добігати кінця, а тому чоловіки часто їздили на ярмарки, щоб докупити продуктів. Також в давнину займалися виготовленням взуття, яке пізніше прикрашали за традиціями регіону, де проживали.

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