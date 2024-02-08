9 лютого — яке церковне свято, не плануйте майбутнє та не залишайте дітей самих вдома

Завтра, 9 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Панкратія. Святий Панкратій був римським християнином і мучеником, який відмовився від язичництва і залишився вірним Христові. Він був обезголовлений за наказом імператора Діоклетіана 304 року. Його тіло було поховане в катакомбах поблизу Риму, де пізніше збудували базиліку на його честь. Святий Панкратій вшановується як покровитель дітей, лицарів, садівників і тих, хто дав присягу.

Прикмети 9 лютого

Народні прикмети 9 лютого / Фото: Pexels

Скло запітніло — до потепління.

Птахи поводяться неспокійно — весна буде ранньою.

Тепла погода — скоро вдарять морози.

Що завтра не можна робити

Здавна вірили, що цього дня краще не починати планувати майбутнє, особливо, якщо це серйозні плани. Тому що нічого не здійсниться. Не варто залишати дітей до 7 років вдома без нагляду, тому що вони можуть назавжди злякатися нечистої сили.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни проводили огляд запасів зерна, які ще залишалися в коморі. Ту частину, яка зіпсувалася, обов'язково викидали, а другу виносили на мороз, щоб вона "промерзла". Потім обов'язково клали в тепло. Вірили, що тоді урожай буде багатим.

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