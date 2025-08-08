ТСН у соціальних мережах

9 серпня — яке церковне свято, чому цього дня забороняється працювати в полі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 9 серпня

Церковне свято 9 серпня / © unsplash.com

Завтра, 9 серпня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Матвія. Один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, євангеліст, автор першого Євангелія Нового Завіту. Його життя і діяльність мають як біблійне, так і позабіблійне джерело, тому відомості про нього містять як достовірні факти, так і передання.

Євангеліє від Матвія (9:9) описує, як Ісус, проходячи повз митницю, побачив Матвія і сказав йому: “Іди за Мною”, і той “встав і пішов за Ним”. Це стало моментом його повного навернення. Після цього Матвій влаштував велику гостину для Ісуса у своєму домі, на якій були присутні й інші митарі та грішники.

Матвій вважається автором першого Євангелія Нового Завіту, написаного, за переданням, єврейською або арамейською мовою (оригінал не зберігся). Його мета — показати Ісуса як Месію, обіцяного у Старому Завіті.

Прикмети 9 серпня

Народні прикмети 9 серпня / © unsplash.com

  • Якщо 9 серпня ясна і сонячна погода — осінь буде теплою і сухою.

  • Якщо ранок туманний — чекайте на дощ найближчими днями.

  • Вітер 9 серпня із заходу — до швидкої зміни погоди.

Що завтра не можна робити

Православна церква наголошує на особливій важливості цього дня: не можна залишати байдужим чуже горе — за таку неприязнь Господь неодмінно накаже. Наші предки в цей день уникали роботи на полі, остерігаючись грозових бур. Крім того, 9 серпня суворо не радять перевозити сіно чи хліб, бо гроза може знищити врожай вогнем.

Що можна робити завтра

З давніх-давен у цей день жінки готували пиріжки з капустою, варили супи та тушкували овочі. Вони займалися консервацією на зиму — солили й квасили овочі, а приготованою їжею ділилися з тими, хто потребував допомоги.

