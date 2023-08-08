9 серпня — яке церковне свято, навіщо йти на молебень в честь Пантелеймона і молитися мученику

Завтра, 9 серпня, в православному календарі — день пам’яті великомученика Пантелеймона. Святий Пантелеймон, також відомий як Пантелеймон Цілитель, був ранньохристиянським святим, який віддав своє життя служінню Господу й людям.

Народився в ранньому III столітті в місті Нікомедія, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини. Відомості про його життя великим чином засновані на легендах і християнських переказах.

З дитинства Пантелеймон був вихований у християнській вірі, але в пізніших роках він відвернувся від християнства і став поклонятися язичницьким богам. Проте за допомогою чуда він був навернений назад до християнства святим Ісидором, який якось знайшов його під час молитви.

Після повернення до віри Пантелеймон віддав своє життя служінню Христу. Він став цілителем та допомагав хворим і стражденним. Легенди розповідають, що він мав надприродні здібності до лікування і зцілення, і його іменем стали називати багато чудесних подій. Святий Пантелеймон також служив духовним наставником, навчаючи людей вірити в Бога і жити за Його заповітами. Він був відомий своєю милосердністю і допомогою бідним та тим, хто її потребував.

За часів імператора Максиміана, коли християнство було переслідуване, Пантелеймона затримали й піддали жорстоким тортурам. Однак він витримав усі муки і навіть вцілів після зустрічі з дикими звірами. Його намагалися вбити голодом, але, за легендами, ангели приносили йому їжу, щоб він вижив. Тоді імператор наказав обезголовити мученика.

Прикмети 9 серпня

Народні прикмети 9 серпня / Фото: Pexels

Качани капусти почали завиватися — чекайте на холодну осінь.

Стрекочуть і стрибають коники — буде ясна й суха погода.

Мурахи почали закладати вхід до мурашника — піде дощ.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я забороняли в цю дату працювати в полі, пліткувати й лихословити. Також не можна проходити повз чуже горе. Цікаво, що наші предки вважали, що не можна перевозити чи заготовляти сіно на Пантелеймона, інакше воно згорить.

Що можна робити завтра

Здавна існувала думка, якщо піти до церкви, відстояти молебень на честь великомученика, а потім вдома щиро помолитися Пантелеймону, то можна вилікуватися від будь-якої хвороби. Традиційно цього дня освячували колоски в храмі, щоб урожай був великим. Ходили в поля й ліси по лікувальні трави, щоб заготовити їх на зиму.

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