9 серпня — яке церковне свято, що не можна носити цього дня, щоб не відповідати за чужі помилки

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 серпня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Матія. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його ім'я походить від єврейського слова, що означає "дар Яхве". Матій не був одним із початкових дванадцяти апостолів, обраних Ісусом. Після зради Юди Іскаріота та його смерті апостоли вирішили вибрати нового апостола для заповнення місця. Вони обрали Матія шляхом жеребкування.

Про ранні роки життя Матія відомо мало. Згідно з традицією, він був одним із тих, хто слідував за Ісусом від хрещення Йоана до Вознесіння. Після вибору апостолом, Матій активно проповідував Євангеліє. Він служив у Єрусалимі і пізніше проповідував у Юдеї. Також існують різні версії щодо його місійної діяльності за межами Палестини, включаючи Ефіопію та інші регіони.

Точні обставини смерті Матія невідомі, але більшість джерел вказує на те, що він прийняв мученицьку смерть за свою віру. Існують різні версії його смерті: деякі джерела говорять про розп'яття, інші – про побиття камінням.

Прикмети 9 серпня

Народні прикмети 9 серпня / Фото: Unsplash

Багато роси — день буде спекотним.

Дощить — така погода затримається до кінця серпня.

Сильний південний вітер до сніжної зими.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня краще не носити будь-які вироби з металу, інакше в майбутньому доведеться відповідати за чужі гріхи та помилки. Також не готували нічого на молоці. Вірили, що нечисть витягує з корів кров і може нашкодити.

Що можна робити завтра

Щоб збільшити кількість молока, яку дає корова, до сходу сонця виносили на вулицю цей напій і тримали його там аж до того часу, як висохне вранішня роса. Також було прийнято сушити зелень на зиму.

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