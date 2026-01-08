Церковне свято 9 січня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 9 січня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Полієвкта. Святий мученик Полієвкт — один із видатних християнських мучеників IV століття, шанований у православній та католицькій церквах за стійкість у вірі та безстрашність перед мучеництвом. Його життя стало прикладом непохитної відданості Христу навіть перед лицем смертельних переслідувань.

Про дитинство та юність святого Полієвкта відомо мало. Історичні джерела зазначають, що він народився в римській родині, яка, ймовірно, дотримувалася язичницьких традицій. Молодий Полієвкт вирізнявся благочестям і щирим прагненням до духовного життя, що згодом сприяло його прийняттю християнства.

Полієвкт прийняв християнську віру у часи, коли Римська імперія ще активно переслідувала християн. Його навернення було результатом глибокого духовного пошуку та переконання у правоті вчення Ісуса Христа. З моменту свого хрещення Полієвкт присвятив життя служінню Богові, активно проповідуючи віру серед співгромадян.

Полієвкт жив у часи імператора Діоклетіана (284–305), який відомий жорстокими гоніннями на християн. За переказами, святого неодноразово закликали відмовитися від віри та поклонитися римським богам. Полієвкт рішуче відкидав ці вимоги, наголошуючи на непохитності своєї віри.

Його мучеництво стало прикладом сміливості: він був підданий тортурам і жорстоким випробуванням, проте залишався вірним Христу до останнього подиху. Зрештою, Полієвкта було страчено за наказом римської влади, його мученицька смерть відбулася близько початку IV століття.

Прикмети 9 січня

Ясна погода 9 січня — весна буде теплою і ранньою.

Сильний мороз цього дня — прикмета, що й лютий буде морозним.

Снігопад 9 січня — врожай на хліб буде добрий, а літо — дощове.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, цього дня не варто сидіти склавши руки — лінивість може обернутися матеріальними труднощами. Також не рекомендують пришивати ґудзики, адже вважають, що разом із ними можна “прикріпити” старі неприємності та проблеми.

Що можна робити завтра

Від цього дня закінчується пора свят і починаються буденні клопоти. Потрібно приводити до ладу дім і двір, прати, прасувати та займатися всіма домашніми справами. Ледарювати або виконувати роботу неохоче вважалося небезпечним, бо можна було накликати на себе неприємності.