9 січня — яке церковне свято, чому забороняється гуляти та відпочивати

Завтра, 9 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Євстратія. Він народився в місті Тарса в багатій та благочестивій родині. Віддав своє майно бідним і постригся в ченці. Він служив Богу з палкістю і любов’ю, виконуючи всі монастирські правила. Також був дуже милосердним і допомагав усім, хто потребував допомоги. Він був відомий своїми дивами, які він творив за молитвою. Наприклад, якось вилікував від сліпоти дочку вірменського князя, який був язичником.

Прикмети 9 січня

Народні прикмети 9 січня / Фото: pixabay.com

На деревах іній — в лютому прийде потепління.

Дощовий день — до теплої весни.

Сніг іде — березень буде холодним.

Що завтра не можна робити

День вважався закінченням різдвяно-новорічного періоду свят, а тому заборонялося і далі відпочивати, лінуватися, гуляти, розважатися. Вважалося, хто не послухає, на того чекають серйозні наслідки, зокрема, фінансові проблеми. Також не можна робити справи нашвидкуруч, адже це може стати причиною сварок.

Що можна робити завтра

Дата вважалася днем, коли потрібно повертатися до праці після довготривалих гулянь. А тому селяни прибирали в хліві, господині займалися генеральним прибиранням осель, а також йшли на річку прати білизну.

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