9 січня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб не боліла спина

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 січня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Полієвкта. Християнський святий, який жив у III столітті та загинув за віру в часи правління імператора Діоклетіана (244–311). Про його життя відомо небагато, але він є одним із численних мучеників, які постраждали за свою відданість Христу під час великих переслідувань християн у Римській імперії.

Полієвкт був християнином з місцевості в Малій Азії, можливо, з містечка або села, де він обіймав важливу посаду чи був військовим чи адміністративним діячем. У той час християн переслідували через відмову поклонятися язичницьким богам, і саме за свою відданість Христу Полієвкт став об'єктом переслідувань.

За однією версією, він був призначений на важливу посаду, але через його християнську віру, що була суперечливою в часи язичництва, йому довелося стати свідком численних страждань інших християн. У підсумку, Полієвкт був арештований і підданий суворим тортурам. Він відмовився відректися від своєї віри, і тому був страчений. Розповідається, що його мучеництво стало великим свідченням для інших християн, і його пам'ять зберігалася в Церкві.

Прикмети 9 січня

Народні прикмети 9 січня / Фото: Unsplash

Вранці туман — чекайте на потепління.

Чим вище на деревах сидять птахи, тим буде холодніше.

Ясний і морозний день — буде багатий урожай.

Що завтра не можна робити

Не слід цього дня піднімати будь-які важкі предмети. Наші предки вірили, що інакше у вас цілий рік болітиме спина. Не слід викидати у відро хлібні крихти, це до бідності. Краще віддайте їх птахам.

Що можна робити завтра

В давнину було прийнято всією сім'єю йти до лазні ввечері. Існувало повір'я, якщо "побити" інших віником і добре попаритися, то весь рік будете здоровими. Також це був сприятливий день для доглядом за кіньми. Їх частували смачненьким, розчісували їхню гриву тощо.

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