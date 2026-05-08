Церковне свято 9 травня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 9 травня, в православному календарі день перенесення мощей Миколая Чудотворця. Святий Миколай жив у III-IV століттях та був архієпископом у місті Мири, що розташовувалося в історичній області Лікія (нині територія Туреччини). Він прославився милосердям, справедливістю, любов’ю до людей та численними дивами. За життя святитель допомагав бідним, рятував несправедливо засуджених, підтримував сиріт і вдів.

Після смерті тіло святого залишилося нетлінним, а від його мощей, за церковним переданням, відбувалися численні зцілення.

У XI столітті землі Малої Азії зазнавали нападів, а християнські святині опинилися під загрозою знищення. Жителі італійського міста Барі, прагнучи врятувати святі мощі, вирушили до Мир Лікійських.

Реклама

1087 року моряки з Барі прибули до міста й перевезли більшу частину мощей святителя Миколая до Італії. 9 травня святиню урочисто внесли до Барі, де для неї згодом звели величний храм — базиліку святого Миколая.

Перенесення мощей Миколая Чудотворця стало символом збереження віри, пошани до святинь та духовної єдності християн. Для мільйонів людей це нагадування про милосердя, жертовність і допомогу ближньому.

У народній традиції цей день називають «Микола Теплий» або «Весняний Миколай». Вважалося, що від цього часу остаточно приходить тепло, починаються польові роботи та оновлюється природа.

Церковне свято 9 травня — день пам’яті святого пророка Ісаї і святого мученика Христофора

Святий пророк Ісая належить до найвидатніших старозавітних пророків. Він жив приблизно у VIII столітті до Різдва Христового в Юдейському царстві та походив зі знатного роду. Його служіння тривало багато десятиліть за правління кількох царів Єрусалима.

Реклама

Ісая отримав від Господа особливий дар — сповіщати народові Божу волю, закликати до покаяння та попереджати про наслідки духовного занепаду. Його слова були сповнені сили, мудрості й надії.

Саме пророк Ісая залишив одні з найважливіших пророцтв про прихід Месії. У його книзі містяться передбачення про народження Спасителя від Діви, Його страждання за людські гріхи та встановлення Царства Божого. Через це Ісаю часто називають «старозавітним євангелістом».

За церковним переданням, пророк зазнав мученицької смерті за вірність істині. Він не боявся викривати беззаконня й залишився вірним Господу до кінця.

Святий мученик Христофор жив у III столітті та постраждав за часів гонінь на християн. Його ім’я в перекладі означає «той, хто носить Христа».

Реклама

Існує кілька переказів про його життя, але всі вони свідчать про надзвичайну силу духу святого. За одним із найвідоміших передань, Христофор допомагав людям переходити бурхливу річку. Одного разу він переніс на плечах малого хлопчика, який виявився самим Христом. Відтоді святий став символом служіння Богові через допомогу ближнім.

Після прийняття християнської віри Христофор відкрито визнав себе послідовником Спасителя. За це його піддали жорстоким тортурам, але він не зрікся віри. Зрештою мученик прийняв смерть, прославивши Бога своєю стійкістю.

Прикмети 9 травня

Народні прикмети 9 травня / © unsplash.com

Ясний і сонячний день — до теплого та врожайного літа.

Зранку роса рясна — буде гарна погода й щедрий урожай огірків.

Дощ 9 травня — травень буде вологим, а літо грибним.

Що завтра не можна робити

Хоча строгих заборон у це свято немає, у народній свідомості вважалося неприйнятним сваритися, вживати образливі слова, ледарювати, розпускати плітки, заздрити чи бажати зла іншим — усе це вважалося недостойним духу дня святителя Миколая.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни прямують до храму, щоб звернутися в молитві до святителя Миколая Чудотворця, просячи в нього заступництва, допомоги та Божого чуда у складних життєвих обставинах. У народній традиції до святого особливо звертаються з проханнями зберегти поля від неврожаю, а також оберегти домашню худобу й птицю від хвороб і втрат.

Реклама

Новини партнерів