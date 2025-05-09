Церковне свято 9 травня / © Unsplash

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Сьогодні, 9 травня, в православному календарі перенесення мощей Миколая Чудотворця. Святий Миколай, архієпископ Міри Лікійських, став відомим завдяки своїй незвичайній доброті, милосердю та численним чудесам. Після його смерті в IV столітті його мощі були поховані в місті Міра. Однак, через загрозу арабських нападів, які могли знищити святині, купці з Барі в IX столітті вирішили викрасти мощі святого, щоб зберегти їх. Вони таємно вивезли святі останки Миколая з Мір і доставили їх до Барі, де були урочисто покладені в новозбудовану церкву. Відтоді Барі стало важливим місцем паломництва для християн.

Перенесення мощей святого Миколая зміцнило його культ в Європі. Місто Барі стало головним центром поклоніння святому, і його образ поширився по всьому християнському світу. Саме там, у Барі, почали відзначати свято святого Миколая, яке з часом стало основою для традиції дарування подарунків дітям, що пізніше стало асоціюватися із сучасним образом Санта-Клауса.

Від часу перенесення мощей святого Миколая, відбувалося безліч чудес, зокрема зцілення людей, які молилися до нього. Його мощі стали символом заступництва і благодаті для тих, хто звертався до нього з вірою. Безліч людей, що відчували труднощі, знаходили підтримку та допомогу через молитви до святого.

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Сьогодні святкування перенесення мощей святого Миколая залишається важливою подією для християн, особливо в православних і католицьких громадах. Відвідування церкви святого Миколая в Барі є популярним серед паломників, і для багатьох це символ духовної підтримки та надії на заступництво святого в найскладніші моменти життя.

Церковне свято 9 травня — день пам’яті святого пророка Ісаї і святого мученика Христофора

Ісая, ймовірно, народився в Юдеї в знатній родині, йому довелося пророкувати під час правління кількох юдейських царів, серед яких були Узія, Йотам, Ахаз і Єзекія. В той час Ізраїль був у складній ситуації, оскільки нависала загроза вторгнення з боку Ассирії, а внутрішня моральна ситуація була далеко не ідеальною. Ісая був обраний Богом для того, щоб через його слова настановити народ на праведний шлях і попередити про наслідки відходу від Божої волі.

Ісая став пророком, чий голос лунатиме крізь століття, і його слова будуть актуальні як для його часу, так і для майбутніх поколінь. Його пророчества про майбутнє Ізраїля і людства стали основою багатьох духовних вчень.

Христофор народився в III столітті в язичницькому середовищі, ймовірно, у малазійському місті. Легенда розповідає, що він був велетнем — фізично дуже сильним чоловіком, і через це почав служити царю, шукаючи наймогутнішого правителя. Спочатку він слідував за своїми світськими прагненнями, поки не почув про силу і велич Христа. Проповідь про Бога захопила його, і він вирішив відмовитися від язичницького поклоніння, щоб служити Христу.

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Після того як Христофор дізнався про Христа, він став християнином і вирушив у подорож, аби проповідувати віру в Бога. Легенда розповідає, що він допомагав мандрівникам, перевозивши їх через небезпечну річку. Одного разу, коли він переніс через річку маленького хлопчика, він відчув, як стає все важче нести вантаж. Коли ж він звернувся до дитини, хлопчик виявився Христом, який зазвичай несе гріхи світу. Це стало для Христофора знаком великої сили й милості Божої.

Після того як Христофор відкрито став проповідувати християнство, його схопили і передали римському імператору Діоклетіану, відомому своїми жорстокими переслідуваннями християн. За свою віру Христофор був підданий тортурам і страчений. Є різні версії його смерті, але основна полягає в тому, що він був розп’ятий або обезголовлений, ставши мучеником за свою віру в Христа.

Прикмети 9 травня

Народні прикмети 9 травня / © unsplash.com

9 травня холодно і йде дощ, то літо буде прохолодним і дощовим.

Ясне небо і сонячно, то літо буде теплим і сухим.

Якщо в цей день цвітуть черемха і бузок, то літо буде гарним і щедрим на врожай.

Що сьогодні не можна робити

У цей день забороняється сваритися, лаятися, висловлювати образливі слова, бажати іншим зла та відмовляти у допомозі. Згідно з народними прикметами, не слід брати гроші в борг або позичати, стригти волосся чи нігті, а також виносити сміття після заходу сонця — це може забрати достаток із дому. Крім того, не рекомендується використовувати гострі предмети, за винятком ножів і садового інвентарю.

Що можна робити сьогодні

В це свято корисно відвідати церкву та помолитися святому. Колись була традиція освячувати воду, вважаючи, що вона набуває лікувальних властивостей саме цього дня. Освячену воду на Миколая п’ють при хворобах і використовують для окроплення дому. Якщо ж цього дня немає дощу, моляться святому, щоб він послав цілющу вологу.

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