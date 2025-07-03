9 тривожних ознак, що у нього з’явилася інша жінка: як розпізнати зраду

Розповідаємо, як зрозуміти, що чоловік зраджує.

Він став емоційно холодним. Раніше дбав, цікавився вашим настроєм, а тепер частіше мовчить або відповідає типовими фразами. Якщо чоловік уникає щирих розмов і став до вас байдужим, можливо, його емоції спрямовані на когось іншого.

З’явилася понаднормова зайнятість. Нові «перепрацювання», «зустрічі з колегами», постійна відсутність вечорами чи у вихідні — це ще один сигнал. Якщо розклад вашого чоловіка суттєво змінився, а він не може пояснити причину — варто насторожитися.

Він ретельно охороняє свій телефон. Пароль на телефоні, вимкнений звук, розмови в іншій кімнаті — це відверті ознаки того, що чоловік щось приховує.

Менше інтиму. Інтимна близькість стала рідкістю або взагалі зникла. Коли між людьми є почуття, вони супроводжуються дотиками, обіймами та поцілунками. Якщо цього немає, пристрасть чоловіка може бути вже не з вами.

Часто роздратований. Коли у чоловіка з’являється інша, він може відчувати провину. Це проявляється у вигляді роздратованості, сварок «на рівному місці» чи необґрунтованої критики.

Несподівано почав слідкувати за собою. Якщо чоловік почав носити новий одяг, придбав дорогі парфуми чи записався до спортзалу, отже, він хоче комусь подобатися.

Не допомагає. Він більше не питає, що купити додому, чим допомогти, не цікавиться побутовими справами.

Уникає планування майбутнього. Якщо раніше ви говорили про відпустки, сім’ю, спільні придбання, а тепер усе це зникло, можливо, чоловік більше не бачить вас у своєму майбутньому.