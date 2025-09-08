Церковне свято 9 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 9 вересня, в православному календарі день пам’яті святих праведників Йоакима і Анни. Святі Йоаким і Анна — праведники Старого Завіту, батьки Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа. Їх шанують у християнській традиції як приклад благочестя, терпіння та довіри до Бога. Їхня історія не описана у канонічних Євангеліях, а відома з апокрифічного тексту “Протоєвангелія Якова” (ІІ століття).

За апокрифічним переказом, коли Йоаким і Анна були похилого віку і тривалий час не мали дітей, вони молилися з глибокою вірою. Бог почув їхні молитви: ангел явився Анні і повідомив про народження дитини, яка стане Матір’ю Спасителя. Йоаким і Анна обіцяли присвятити дитину Господу. Так народилася Діва Марія, яка була присвячена храму і вихована в святому середовищі.

Церковне свято 9 вересня — день пам’яті святого мученика Северіяна

Святий мученик Северіян жив у IV столітті в місті Севастія (сучасна Туреччина). Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана він мужньо сповідував свою віру в Христа. За це був схоплений, підданий жорстоким тортурам і, зрештою, страчений. Його страждання стали прикладом для багатьох християн того часу.

Пам’ять святого мученика Северіяна нагадує про важливість стійкості у вірі та готовності до жертв заради Христа. Його життя є прикладом відданості та мужності перед обличчям переслідувань.

Прикмети 9 вересня

Народні прикмети 9 вересня / © unsplash.com

Якщо 9 вересня багато павутини, це віщує холодну зиму.

Багато ягід на горобині — до теплої та м’якої зими.

Журавлі летять високо — до теплої та сухої осені.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість суворо застерігає на 9 вересня будь-які фінансові операції: не беріть і не давайте гроші в борг, не вирішуйте грошові справи — інакше ризикуєте втратити удачу та нажити проблеми. Також не радять у цей день змінювати житло: кажуть, що щастя не “переїде” разом із вами, і новий дім залишиться без благословення.

Що можна робити завтра

Святих Йоакима та Анну шанують як охоронців усіх вагітних жінок. До них звертаються в молитвах із проханням про дарування дітей і благословення родини. У народних традиціях 9 вересня особливу пошану віддають породіллям та акушеркам. Крім того, в цей день вважається корисним спалювати старий одяг — так люди прагнули очиститися від хвороб, негативної енергії та пристріту.