9 вересня — яке церковне свято, чому дуже важливо цього дня загадати бажання

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 вересня, в православному календарі день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни. Це батьки Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа. Їхнє життя описується в апокрифічних текстах, зокрема в "Протоєвангелії Якова", яке є джерелом багатьох відомих традицій про їхнє життя.

Йоаким і Анна були похилого віку і були бездітними. Вони були праведними і благочестивими людьми, але їхня бездітність приносила їм велику печаль. Вони молилися Богу про дітей, і згодом їхні молитви були почуті. За переказами, обидва отримали об’явлення від ангела про те, що вони будуть батьками дівчинки, яка стане матер’ю Спасителя.

Йоаким і Анна стали батьками Діви Марії, яка, згідно з традицією, була відзначена особливими даруваннями ще з дитинства. Вона виросла в благочестивій родині, і її виховання було спрямоване на служіння Богу.

Церковне свято 9 вересня — день пам'яті святого мученика Северіяна

Святий мученик Северіян жив у IV столітті і постраждав за свою віру під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Він був відомий своєю відданістю Христу і мужністю перед обличчям переслідувань.

Северіян був схоплений і підданий жорстоким тортурам, але не зрікся своєї віри. Його страждання і смерть стали прикладом для багатьох християн того часу.

Прикмети 9 вересня

Народні прикмети 9 вересня / Фото: Unsplash

Багато павутини до теплої зими.

На цибулі багато лушпиння — зима буде суворою.

З модрини ще не всі гілки осипалися — взимку буде багато снігу.

Що завтра не можна робити

Краще не починати цього дня нову справу, інакше все у вас в житті піде шкереберть. Наші предки намагалися бути обережними з фінансами, а тому не давали і не брали гроші в борг.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для походу в гості. Також ви можете налагодити стосунки з тими, з ким раніше відбулася сварка. А ще це ідеальний день, щоб загадати бажання — воно обов'язково збудеться.

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