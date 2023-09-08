9 вересня — яке церковне свято, що означає, коли багато павутини і чому потрібно запросити гостей

Завтра, 9 вересня, в православному календарі день пам’яті праведних Іоакима та Анни. Вони були батьками Пресвятої Діви Марії. Праведний Іоаким походив з коліна Юдиного, роду царського, а праведна Анна з коліна Левіїного, роду Ааронового, священничого. Вони жили в Назареті і були багатими і щедрими людьми. Вони ділили свої прибутки на три частини: одну давали на храм Божий, другу — бідним, а з третьої жили самі.

Вони довгий час не могли мати дітей і страждали від цього. Тому Іоаким і Анна молилися Богові про дарування їм потомства і одного разу їм з’явився архангел Гавриїл, який обіцяв їм народження дочки, яка буде присвячена Богові і стане відомою всьому світові.

Народилася в них Пресвята Богородиця, коли Іоакиму було 70 років, а Анні - 60 років. Коли дитині виповнилося три роки, вони принесли її до храму Господнього, де вона залишилася до 12 років.

Праведний Іоаким упокоївся через декілька років після того, як Марію ввели до храму Господнього, маючи 80 років від народження. Праведна ж Анна, залишившись вдовою, переселилася з Назарета до Єрусалима, і проживала при Єрусалимському храмі, поряд зі своєю дочкою.

Церковне свято 9 вересня — день пам'яті мученика Северіана

Мученик Северіан постраждав за Христа в Севастії Вірменській від правителя Лісія під час гоніння на християн, яке влаштував імператор Діоклетіан.

Він походив зі славного роду і жив у Севастії. Був дуже благочестивий і доброчинний, і допомагав усім, хто цього потребував.

Коли правитель Лісій прибув до Севастії, він наказав зібрати всіх християн і примусити їх поклонятися ідолам. Якщо хто відмовлявся, то його карали смертю.

Мученик Северіан не хотів зрадити свою віру і визнав себе християнином перед правителем. Він також заохочував інших стояти міцно за Христа. За це його катували жорстоко: били, розтягували, обпалювали, цвяхами пробивали тіло. Але він не скорився і не переставав славити Бога.

Нарешті, правитель Лісій наказав закопати мученика Северіана живцем. Так він закінчив своє земне життя, але отримав винагороду в небесному царстві.

Прикмети 9 вересня

Народні прикмети 9 вересня / Фото: Pexels

Вже випав перший сніг — наступного року чекайте на поганий урожай.

Ще не опало листя з вишні — скоро прийде потепління.

Багато павутини цього дня вказує на те, що зима прийде швидко і буде холодною.

Що завтра не можна робити

Наші предки споконвіку дотримувалися певних заборон, які існували цього дня. Так, наприклад, заборонялося брати і давати гроші в борг чи вирішувати будь-які фінансові проблеми. Також намагалися не спати під місячним світлом, вірили, що це може забрати молодість та красу. Не варто затівати переїзду, заздрити, лихословити. День вважався несприятливим і для довгих поїздок.

Що можна робити завтра

Традиційно наші предки цього дня спалювали старий одяг, щоб запобігти хворобі, неприємностям. Також було прийнято виставляти на поріг будинку дитину і обливати її водою. Після цього ритуалу дитина повинна була попросити вибачення і вклонитися батькам. Вважалося, що гості принесуть в будинок щастя і благополуччя, тому намагалися запросити якомога більше друзів, знайомих рідних і добре їх почастувати. А ще існувало повір'я, якщо піти в ліс чи в парк, то можна отримати енергію і силу від природи.

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