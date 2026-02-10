Кипарис / © Associated Press

Деякі вічнозелені дерева можуть створювати більше клопотів, ніж користі: від токсичного листя до загрози для майна. Щоб уникнути помилок під час озеленення, арборист і садівник назвали види, від яких краще відмовитися.

Про це повідомило видання martha stewart.

Фахівці — арборист Ерік Норт із Фонду Arbor Day та експерт із садівництва Деймон Абді з Університету штату Луїзіана — пояснили, чому ці 9 видів не підходять для присадибних ділянок.

Секвоя

Прибережна секвоя (Sequoia sempervirens) може виростати понад 90 метрів і жити тисячоліттями. За словами Норта, такі масштаби просто несумісні з розмірами більшості приватних дворів. Як альтернативу він радить звернути увагу на меншу секвою світанкову.

Манчинел

Манчинел (Hippomane mancinella) називають одним із найотрутніших дерев у світі. Її сік подразнює шкіру, а плоди токсичні й можуть бути смертельними при проковтуванні.

Тис

Різновиди тиса (Taxus spp.) містять алкалоїди, небезпечні для людей і тварин. Норт наголошує: у випадках потрапляння частин рослини всередину фіксують серйозні отруєння.

Сосна Колтер

Сосна Колтер (Pinus coulteri) утворює величезні шишки — до 35 см завдовжки та вагою до 2,5 кг. Їх падіння може пошкодити майно або травмувати людину.

Австралійська сосна

Австралійська сосна (Casuarina equisetifolia) пригнічує інші рослини завдяки алелопатичним сполукам, які зменшують їхній ріст.

Крушина вільхова

Крушина (Frangula alnus) активно розростається пагонами, а її насіння легко поширюють птахи, тому вона може швидко захопити ваш сад.

Китайська бирючина

Китайська бирючина (Ligustrum sinense) швидко захоплює територію і складно виводиться після вкорінення. Крім інвазивності, її запах під час цвітіння багатьом здається неприємним.

Англійський падуб

Колючі листки падуба англійського створюють небезпечні зони в саду.

Лейландський кипарис

Кипарис Лейланда (Cupressocyparis leylandii) росте дуже швидко, але так само швидко уражується хворобами. Абді пояснює, що кореневі гнилі та виразки часто виникають через неправильну посадку та слабкий дренаж.

