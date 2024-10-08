9 жовтня — яке церковне свято, чому не варто йти на зустріч чи побачення

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Він відомий як Яків Молодший, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Яків Алфеєвий, ймовірно, був сином Алфея. Його також іноді називають Яковом Молодшим, щоб відрізнити його від Якова, сина Заведея (Якова Старшого).

Він згадується в Євангеліях від Матвія, Марка та Луки, але його роль менш виразна порівняно з іншими апостолами. У списках дванадцяти апостолів його ім'я зустрічається в різних варіантах. Після Вознесіння Христа Яків, як і інші апостоли, проповідував християнство. За деякими джерелами, він міг проповідувати в Єрусалимі та в інших регіонах.

За традицією, Яків Алфеєвий вважається автором однієї з перших християнських книг — Послання Якова, хоча існують суперечки щодо його авторства. За свідченнями, Яків Алфеєвий зазнав мученицької смерті, хоча точні обставини його загибелі невідомі. Деякі джерела вказують на те, що він був убитий в Єрусалимі, але подробиці різняться.

Прикмети 9 жовтня

Народні прикмети 9 жовтня / Фото: Unsplash

Листя з вишні ще не опало — чекайте на потепління.

Перший сніг випав — до зими ще 40 днів.

Якщо вранці дощить — ввечері можливий сніг.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня ходити на побачення — вони закінчаться невдало і можуть навіть стати початком завершення стосунків. Не варто також заводити новий роман — він буде нещасливим.

Що можна робити завтра

Традиційно цього дня готували кашу, яку приправляли салом. Вважалося, хто з'їсть хоча б одну ложку такої страви, той буде здоровим цілий рік.

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