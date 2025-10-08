Церковне свято 9 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 9 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Яків був сином Алфея. Ім’я його матері в Євангелії не назване прямо, але традиційно вважають, що це була Марія Якова, одна з жінок-мироносиць, які супроводжували Ісуса

Згідно з деякими джерелами, Алфей міг бути братом святого праведного Йосифа Обручника, а отже, Яків Алфеєв — родич Господа Ісуса. Через це в деяких стародавніх джерелах він називається також “братом Господнім”, хоча в сучасній богословській традиції його частіше розрізняють із Яковом, першим єпископом Єрусалима (Яковом Праведним).

Через те, що в апостольському колі було два Якови — син Заведея та син Алфея, — щоб не плутати, другого називали “Менший”.

Реклама

Ісус Христос покликав Якова Алфеєвого бути одним із дванадцяти найближчих учнів під час Свого земного служіння. У списках апостолів його ім’я завжди стоїть поруч із сином Алфея Леві (Матвієм) — ймовірно, вони були братами.

Після сходження Святого Духа апостоли розійшлися світом, проповідуючи Добру Новину. Він роповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії та Єгипті. Деякі джерела вказують, що він ніс віру до Персії та навіть до глибших східних регіонів. Він навертав поган, руйнував язичницькі жертовники, творив дива й утверджував християнські громади.

Святий Яків Алфеєв прийняв мученицьку смерть. Під час проповіді в одному з міст Єгипту або Персії він був схоплений язичниками. Йому наказали зректися віри в Христа, але він непохитно сповідав свій послух Богові. За це його розіп’яли.

Прикмети 9 жовтня

Народні прикмети 9 жовтня / © unsplash.com

Якщо з неба мрячить дрібний дощ — така ж мряка може тягнутися ще кілька днів.

Листя з дерев опадає чисто й швидко — на легку зиму.

Ясна ніч і зоряне небо — на суху й теплу погоду найближчих днів.

Що завтра не можна робити

Цього дня небажано гаяти час, відкладати важливі справи чи потурати лінощам — така поведінка може стати причиною невдач і перешкод у майбутньому. Не слід також повертатися до минулих образ і нарікати на долю, адже це лише притягне нові труднощі та посилить наявні проблеми. Крім того, не рекомендується перераховувати гроші чи дрібні речі, щоб уникнути можливих фінансових негараздів.

Реклама

Що можна робити завтра

У народній традиції 9 жовтня господині готували першу кашу з зерна нового врожаю. Страву щедро заправляли свіжим домашнім маслом, баранячим смальцем або салом, щоб вона була поживною й духмяною. Вірили, що така страва надає людині життєвої сили та бадьорості, зміцнює здоров’я й заряджає енергією на весь прийдешній рік.