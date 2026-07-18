90% людей обирають матрац неправильно: ось чому після сну болить спина

Як правильно вибрати матрац / © pexels.com

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Багато хто помилково вважає, що чим дорожчий матрац, тим він кращий. Насправді набагато важливіше, щоб він відповідав особливостям вашого тіла.

Чому від матраца може боліти спина

Під час сну хребет повинен залишатися у природному положенні. Якщо поверхня занадто м’яка, тіло надмірно провалюється, а м’язи змушені працювати навіть уночі. Надто жорсткий матрац, навпаки, створює надлишковий тиск на плечі, таз і поперек, що також може викликати неприємні відчуття.

Правильно підібраний матрац підтримує тіло рівномірно, допомагаючи м’язам повністю розслабитися.

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Як визначити потрібну жорсткість

Одним із головних критеріїв вибору є маса тіла людини.

Людям із невеликою вагою зазвичай комфортніше спати на м’яких або середньо-м’яких моделях. Вони краще повторюють контури тіла та не створюють зайвого тиску.

Якщо вага середня, оптимальним вибором стане матрац середньої жорсткості. Саме такі моделі найчастіше забезпечують баланс між комфортом і підтримкою.

Для людей із більшою масою тіла зазвичай рекомендують жорсткіші варіанти. Вони краще витримують навантаження та не дозволяють тілу надмірно занурюватися в поверхню.

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Враховуйте позу, у якій ви спите

Положення тіла під час сну також має значення.

Тим, хто найчастіше спить на боці, зазвичай комфортніше на більш м’яких моделях, які зменшують навантаження на плечі та стегна.

Якщо ви звикли спати на спині, найкраще підійде матрац середньої жорсткості, який підтримуватиме природний вигин хребта.

Любителям спати на животі часто рекомендують жорсткіші моделі, щоб уникнути надмірного прогинання попереку.

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Чи завжди ортопедичний матрац — найкращий вибір

Термін «ортопедичний» нерідко використовується як маркетинговий інструмент. Насправді не існує універсального матраца, який однаково добре підійде всім.

Найважливіше — звертати увагу на якість матеріалів, рівень підтримки тіла, власні відчуття та рекомендації виробника щодо максимальної ваги користувача.

На що ще звернути увагу перед покупкою

Обираючи новий матрац, варто врахувати кілька додаткових факторів:

матеріали наповнювача;

повітропроникність виробу;

незалежний або залежний пружинний блок;

максимальне навантаження;

гарантію виробника;

можливість протестувати матрац перед покупкою.

Якщо матрац обирається для двох людей із великою різницею у вазі, варто звернути увагу на моделі із зонами підтримки або незалежними пружинами.

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Ідеальний матрац — це не найдорожча модель у магазині, а та, що відповідає вашій вазі, звичній позі для сну та особистим відчуттям комфорту. Правильний вибір допоможе покращити якість відпочинку, зменшити навантаження на хребет і прокидатися без відчуття скутості чи болю.

FAQ

Як вибрати матрац, щоб не боліла спина?

Підбирайте матрац відповідно до ваги, улюбленої пози для сну та рівня комфорту. Він повинен підтримувати природне положення хребта без надмірного прогинання чи тиску на окремі ділянки тіла.

Яка жорсткість матраца найкраща?

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Універсальної відповіді немає. Людям із меншою вагою частіше підходять м’якіші моделі, із середньою — середньої жорсткості, а за більшої маси тіла зазвичай комфортнішими є жорсткіші матраци. Головне — щоб поверхня забезпечувала правильну підтримку хребта під час сну.

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