90% людей неправильно використовують нижню полицю холодильника: вона не для овочів і фруктів

Експерти з безпеки харчування говорять, що нижні ящики холодильника не призначені для зберігання свіжих овочів і фруктів.

Виявляється, що кожна полиця холодильника призначена для певних продуктів харчування. Як зазначають спеціалісти, практично всі люди неправильно використовують нижню полицю. Що ж там можна зберігати насправді?

На це запитання фахівці дають чітку відповідь. Нижня полиця у холодильнику потрібна для того, щоб там охолоджувати м’ясо і рибу. І це не дарма. Справа в тім, що усі холодильники облаштовані таким чином, що найхолоднішими є саме нижні полиці. Це так звана нульова зона, бо температура тут не піднімається вище за 0 градусів. І під час зберігання на нижній полиці свіжі овочі та фрукти будуть постійно підморожуватися. А це позначиться на смакових властивостях продуктів та термінах зберігання.

Тому експерти з безпеки харчування рекомендують використовувати для зберігання свіжих овочів та фруктів верхні полиці, якщо в холодильнику немає нижніх шухляд. Оскільки там зазвичай температура не опускається нижче 4-5 градусів. Така температура буде оптимальною для якісного збереження цих продуктів.

У більшості сучасних моделей холодильників під нижньою полицею є висувні ящики, саме тут треба зберігати свіжі овочі та фрукти. Бо скляні чи пластикові закриті бокси захищають ці продукти від холодного повітря. Ця найтепліша зона в холодильнику, як повідомляють фахівці.

А середні полиці холодильника будуть ідеальними для молочних продуктів. Тут середня температура становить +5 градусів, тому сири, молоко, йогурт та кефіри добре зберігатимуться. Різноманітні соки та фреші також найкраще зберігати в середній зоні холодильника.

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