90% людей помиляється: скільки хвилин можна тримати чайний пакетик в горнятку

Чай у пакетиках створили, щоб зробити заварювання простішим і швидшим, особливо в дорозі, на роботі чи в інших не надто зручних умовах.

Згодом така форма чаю прижилася, і багато людей відмовилися від традиційних заварників, обираючи пакетики, щоб зекономити час на митті посуду. Однак і тут є нюанси, які варто враховувати під час заварювання.

З чого зроблений пакетик

Експерти радять звертати увагу на форму та матеріал чайного пакетика, оскільки це впливає на якість настою. Не менш важливим є й те, при якій температурі заварюється чай.

На думку експертів, найкраще зберігають та передають смак і аромат чаю пакетики, виготовлені з нейлону або шовку. А от паперові можуть змінювати властивості напою, впливаючи на його смакові якості.

Чому змінили форму

Замість пласких пакетиків виробники почали випускати пірамідки – і не дарма. Вважається, що завдяки такій формі чай краще розкривається, а його смак стає більш насиченим.

Як правильно заварювати

Головне – не просто занурювати пакетик у воду й одразу витягати. Його потрібно залишити у чашці на певний час, щоб напій отримав повний смак і аромат.

Якщо безперервно опускати й виймати пакетик, вода лише забарвиться, але чай не зможе повністю розкритися.

Оптимальний час заварювання:

Для пірамідки – 3–5 хвилин.

Для звичайного пакетика – 3–4 хвилини.

Якщо хочете прискорити процес, перемішайте чай ложкою.

Проте час заварювання – це справа смаку. Все залежить від сорту чаю та особистих вподобань: хтось любить ніжний, легкий напій, а хтось віддає перевагу міцному чаю.

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