90% роблять це неправильно: які паростки картоплі не можна обривати перед висаджуванням

У цей момент виникає ключове запитання: чи варто їх видаляти, щоб не нашкодити майбутньому врожаю, і як зробити це правильно, не травмуючи бульбу?

Своїми напрацюваннями поділився досвідчений городник Степан Волошин із Калущини, який роками вирощує картоплю на власній ділянці. Він наголошує: бездумно обривати всі паростки — серйозна помилка. Неправильні дії можуть призвести до того, що бульба почне гнити ще в землі.

За його словами, будь-яке пошкодження на картоплині — це безпосередній шлях для інфекцій. Якщо ж акуратно видалити зайві паростки й дати бульбам трохи підсохнути, вони краще приживуться та будуть стійкішими до хвороб. Особливу небезпеку становлять довгі, бліді й тонкі відростки: вони буквально виснажують картоплю, витягуючи з неї всі поживні речовини, що різко знижує шанси на хороший врожай.

Як пояснює господар, під час сортування варто уважно оцінювати стан паростків. Якщо вони короткі, щільні та міцні — завдовжки приблизно один-два сантиметри — їх краще не чіпати, адже саме такі «вічка» забезпечують швидкі й дружні сходи. Натомість довгі, тонкі й світлі пагони, що з’являються через нестачу світла або занадто тепле зберігання, потрібно обов’язково видаляти.

Втім, робити це слід обережно. Не варто просто відривати паростки — краще легенько прокрутити їх пальцями, щоб не пошкодити саму бульбу. Після цього картоплю бажано залишити на кілька годин у добре провітрюваному місці, аби місця зрізів підсохли.

Такий підхід, запевняє господар, значно зменшує ризик гниття і допомагає зберегти здоровий посадковий матеріал.