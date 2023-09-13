90% садівників зберігають жоржини неправильно: не варто припускатися такої помилки

Жоржини — прекрасні осінні квіти. Але вони дуже теплолюбиві, тому їхні корені погано переносять сильні заморозки й морози, які бувають взимку на території нашої країни. Тому садівники їх викопують і зберігають до весни.

Досить часто садівники просто кладуть коріння жоржин до підвалу поряд із картоплею та іншими овочами. Але так робити не варто, якщо ви хочете наступного року отримати пишне квітнення цих рослин.

Після викопування жоржин на присадибній ділянці дуже важливо правильно і грамотно вибрати місце для їх подальшого зберігання в зимовий період. Існує аж чотири способи, кожен з яких однаково ефективний.

Як зберігати жоржини на зиму

Температура в оселі взимку може перевищувати позначку в +26 градусів. Для коріння жоржин це забагато, воно починає висихати і потім може навіть не прорости. Однак завжди можна знайти місце, де коріння жоржин спокійно лежатиме до весни. Головне, щоб там було прохолодно й темно. Підійде верхня поличка шафи в передпокої, картонна коробка поряд із дверями на балкон або навіть відділення для овочів у холодильнику.

Ось чотири найпоширеніші способи зберігання жоржин.

В оболонці з парафіну. Один із найпопулярніших методів, який дозволяє зберігати коріння рослини навіть за кімнатної температури. Для парафінування можна використовувати найдешевші свічки без барвників або інших добавок. Можна також придбати чистий парафін в аптеці.

Розділіть коріння на декілька частин, щоб на кожній залишалася хоча б одна брунька. Робиться це тому, що запарафінувати великий корінець просто фізично неможливо. Завжди залишаться необроблені ділянки, через які буде потрапляти повітря та хвороботворні бактерії. Шийку кожної ділянки перев'яжіть товстою і досить довгою ниткою. За неї ви триматимете жоржини під час вмочування в рідкий парафін, щоб не обпекти пальці. Парафін розігрівається на водяній бані за температури +65 градусів. Для цього можна використовувати каструлю чи глибоку миску. Помістіть в окріп ємність з парафіном.

Тримаючи частинку корінця за нитку, швидко занурте її в рідкий парафін і одразу дістаньте, щоб корінці не зварилися. Дуже важливо, щоб парафіном покрилася вся частина разом із шийкою. Парафін застигає дуже швидко, тому ви зможете майже одразу покласти готові жоржини до картонної коробки (шийкою догори) та прибрати до весни до шафи, комори чи підвалу.

Навесні жоржини просто висаджуйте разом із парафіном. Вони проростуть через нього. Парафінування захищає рослину від гниття, висихання та різних хвороб.

Правила зберігання жоржин на зиму / Фото: Pexels

У відділі для овочів у холодильнику. Це ще один популярний метод, який використовують, коли коренів мало. За такого методу зберігання не потрібно розділяти їх на частини. Перш ніж викладати рослину до холодильника, потрібно обробити її розчином "Фітоспорину М" у дозуванні, вказаному на упакованні.

Візьміть харчові пакети, добре їх просушіть, викладіть корені жоржини. Можна використовувати крафт-папір. Якщо викласти жоржини до холодильника просто так, коріння з часом відсиріє і почне гнити. За допомогою пакування волога не випаровуватиметься з коріння, а ще під нею утвориться мікроклімат, який підходить рослині.

В глині. Замість парафіну можна використовувати глину. Для цього занурте корені рослини кілька разів у глиняну бовтанку, яка повинна мати сметаноподібну консистенцію. Після першого занурення обов'язково просушіть коріння (глина має затвердіти), а тоді занурте ще двічі-тричі, кожного разу даючи шару глини висохнути. Як результат, у вас утвориться кірка з глини, яка захистить коріння від гниття й бактерій. Зберігати потрібно так само, як за парафінування. Навесні перед висаджуванням опустіть корені у воду, щоб глина змилася (тонкий шар можна залишити).

В тирсі чи вермикуліті. Такий спосіб підійде для зберігання жоржин на балконі чи утепленній лоджії. Для цього можна використовувати картонні коробки або тази. На дно насипте тирсу (вермикуліт) шаром 10 см. Потім викладіть корені рослини шийкою вгору, повністю засипте тирсою (вермикулітом). Над посадковим матеріалом має бути шар не менше 5 см. Слідкуйте, щоб температура повітря на балконі не опускалася нижче +5 градусів.

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