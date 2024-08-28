90% українців неправильно використовують нижній ящик в холодильнику: що там можна зберігати

Більшість людей не знає, що потрібно зберігати в нижньому ящику холодильника.
Зазвичай, ми всі кладемо в нижній ящик холодильника овочі та фрукти. Але, виявляється, так робити зовсім неправильно. Що ж насправді потрібно зберігати на нижній поличці в холодильнику?
Фахівці стверджують, що нижній ярус будь-якого холодильника в холодильній камері призначений для охолодження риби та м'яса.
Всі холодильники влаштовані таким чином, що найкраще холод надходить саме у нижні їхні відсіки. Якщо ви будете класти там овочі та фрукти, то ці продукти будуть постійно підморожуватися. А це негативно впливатиме на їхню якість та навіть терміни зберігання.
Саме фрукти і овочі, кажуть спеціалісти, краще зберігати на найвищих поличках в холодильнику. Там не так холодно, але достатньо прохолодно, щоб продукти не зіпсувалися.
А ось середні ящики, за словами експертів, слід використовувати для зберігання різноманітних молочних продуктів. Зокрема, ви можете класти тут сири, ставити пляшки з молоком, йогуртом чи кефіром.
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