95% людей починають розуміти це надто пізно: вісім важливих правил життя

Варто пам'ятати, що вчора – це минуле, тому не слід зациклюватися на тому, чого вже не змінити.

Щоб прожити своє життя якісно і насолоджуватися кожною його хвилиною, важливо дотримуватися кількох простих правил. Психологи провели багато досліджень на тему щастя і визначили, що 95% людей хотіли б прожити своє життя зовсім по-іншому, але зрозуміли це занадто пізно. Розповідаємо, яких важливих правил треба дотримуватися, щоб по-справжньому бути щасливими.

Як правильно жити в цьому світі: золоті поради

Любити себе. Якщо ви народилися, значить, ви потрібні цьому світові. І не варто жити на догоду іншим. Є таке правило успішних людей: якщо ви не живете своїм життям і своїми мріями, значить, ви обслуговуєте чиїсь потреби й цілі. Невдача – це досвід. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ви ніколи не дізнаєтеся, як треба правильно щось робити, якщо будете боятися помилок. Згадаймо науковця, який провів 11000 невдалих експериментів, перш ніж засвітилася перша електрична лампочка. Змінювати своє життя ніколи не пізно. Ми просто зобов’язані змінювати те, що нас не влаштовує. Тоді ми зможемо будувати своє життя за власними принципами та законами. В іншому випадку за нас все вирішуватимуть інші люди й обставини. Вчора – це минуле, завтра може не настати. Сьогодні – це саме той час, коли треба жити і не зависати в минулому. Але все робити для того, щоб завтра було кращим, ніж сьогодні. Треба навчитися прощати. Ті люди, які зробили вам боляче, можливо, вже давно забули про вас. А ви віддаєте всі сили і свій ресурс на образи з минулого. Варто закрити цю сторінку і жити далі. Навчитися говорити "ні". Якщо якесь прохання вам не подобається, ви можете щось втратити чи це забирає ваш внутрішній спокій, тоді треба відмовляти. Тут діє перше правило любові до себе, не варто жити на догоду іншим і обслуговувати чужі інтереси. Прийняття. Є багато ситуацій в житті, на які ми не маємо впливу. Прийняти, це не значить змиритися, а значить, скерувати свої сили на те, на що можна вплинути. Тільки так можна взяти під контроль своє життя і все, що в ньому відбувається. Вдячність порівнюють із найсильнішою молитвою, це той стан, який здатен творити дива у нашому житті. Кожного дня треба дякувати за все, що маєте, тоді життя даватиме вам ще більше.

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