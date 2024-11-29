95% людей роблять це неправильно: як розморозити м'ясо, щоб воно було безпечним для здоров'я

Завдяки заморожуванню ми можемо зберігати м'ясо протягом довгого періоду часу. Однак, через неправильне розморожування можуть з'явитися серйозні наслідки для здоров'я.

Більшість людей розморожують м'ясо, просто залишаючи його на столі. Однак, це дуже велика помилка. Якщо температура повітря перевищує 4 градуси, то всередині можуть почати розмножуватися бактерії. Навіть якщо продукт всередині ще заморожений, його верхній шар стає живильним середовищем для мікроорганізмів.

Не слід класти заморожене м'ясо у гарячу воду, адже тоді воно почне гнити ще до того, як повністю розморозиться і ви зможете почати щось готувати з нього. Інколи м'ясо кладуть у мікрохвильову піч, проте і це не найкращий варіант, тому що білок під впливом хвиль згорнеться, продукт стане жорстким і несмачним.

Як правильно розморожувати м'ясо

Найкраще — це дістати м'ясо з морозильної камери, покласти його в достатньо глибоку тарілку і залишити на ніч в холодильнику. Вранці ви вже зможете його готувати. Хоча це досить повільний процес розморожування, проте завдяки низькій температурі ви запобігаєте поширенню небезпечних бактерій.

Ще один метод, який рекомендують кухарі, полягає в розморожуванні м'яса в холодній воді. Покладіть шматок в велику каструлю, залийте холодною водою, щоб рідина повністю покрила м'ясо. Кожні пів години міняйте воду на нову.

Як довго безпечно зберігати заморожене м'ясо

Слід пам'ятати, що якщо м'ясо заморозити, це зовсім не означає, що продукт може зберігатися дуже довго. Термін придатності залежить від виду м'яса, наприклад, ціла курка може пролежати до 1 року, натомість шматок свинини буде безпечним лише місяць.

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