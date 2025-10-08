Як білити дерева восени / © Фото з відкритих джерел

Проте неправильне виконання цієї процедури не лише нівелює її користь, а й може завдати шкоди насадженням. Через це кора тріскається, дерево слабшає, а врожайність різко знижується.

Щоб цього уникнути, варто знати найпоширеніші помилки, яких припускаються садівники восени:

Побілення лише стовбура. Правильне побілення охоплює не тільки стовбур, а й приблизно третину нижніх скелетних гілок — саме вони найбільш вразливі. Оброблення тільки дорослих дерев. Насправді захисту потребують усі дерева, навіть молоді. Для саджанців віком до двох років застосовують менш концентрований розчин, аби не пошкодити ніжну кору. Відсутність підготовки. Перед побіленням необхідно ретельно очистити кору від мохів та лишайників, а тріщини й ушкодження продезінфікувати та закрити садовим варом.

Уникаючи цих помилок, ви забезпечите надійний захист дерев узимку. А вже навесні вони віддячать вам активним зростанням та рясним урожаєм.