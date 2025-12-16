А був, як у вовків: чому мозок перших домашніх собак колись різко зменшився (фото до і після)

Вчені відтворили еволюцію мозку собак від вовків до чихуахуа / © Associated Press

У пізньому неоліті в одомашнених собак відбулися суттєві анатомічні зміни: їхній мозок значно зменшився в розмірах порівняно з дикими вовками. За об’ємом він став співставним із мозком сучасних дрібних порід, зокрема чихуахуа та кокер-спанієлів.

Про це йдеться в новому науковому дослідженні, оприлюдненому на платформі препринтів bioRxiv.

Науковці зазначають, що в сучасних собак менший мозок часто пов’язують із підвищеною тривожністю та агресивністю, а також зі слабшими когнітивними здібностями. Водночас поки що залишається незрозумілим, чому подібні риси сформувалися у собак ще тисячі років тому. Одна з гіпотез полягає в тому, що такі тварини могли виконувати роль «сигналізації» — попереджати людей про небезпеку.

Вчені порівняли розмр черепів частково одомашнених собак віком 33 і 15 тисяч років і повністю одомашнених собак віком 5 тисяч років. Cucchi et al., 2025

Як вчені відстежили еволюцію мозку собак

Питання впливу одомашнення на розмір мозку собак давно викликає дискусії. Частина досліджень пов’язувала зменшення мозку зі зниженням потреби самостійно виживати, інші ж вказували, що ключову роль відігравали не люди, а інші еволюційні чинники.

Щоб прояснити ситуацію, дослідники проаналізували внутрішній об’єм черепів собак і вовків різних історичних періодів — від раннього палеоліту до сучасності. Вимірювання дозволили реконструювати поступові зміни мозку в процесі одомашнення.

Результати показали, що найдавніші частково приручені собаки майже не відрізнялися від вовків за розміром мозку. Ба більше, приблизно 35 тисяч років тому в них навіть фіксували його збільшення, що могло сприяти більш гнучкій поведінці та здатності жити поруч із людьми.

Однак близько 5 тисяч років тому ситуація кардинально змінилася. За рештками, знайденими на території сучасної Франції, вчені встановили, що мозок одомашнених собак зменшився майже вдвічі порівняно з вовками того ж періоду. За об’ємом він був подібний до мозку нинішніх дрібних і декоративних порід — від шпіців і пекінесів до колі.

Однією з можливих причин такого скорочення дослідники називають примітивний і бідний раціон. Давні собаки, які мешкали поблизу людських поселень, ще не виконували важливих функцій і здебільшого харчувалися залишками їжі.

Водночас не всі науковці погоджуються з прямим зв’язком між розміром мозку та інтелектом. Інші дослідження свідчать, що деякі декоративні породи мають більший мозок, ніж службові собаки.

Крім того, археологічні знахідки свідчать, що процес одомашнення не завжди був мирним: у Франції виявили рештки частково прирученої тварини, яку, ймовірно, вбили ті самі люди, що намагалися її одомашнити.

