А ви знали, якою водою насправді варто мити підлогу: точно не холодною і не гарячою

Багато людей навіть не замислюються, що температура води для миття підлоги може суттєво впливати на чистоту в домі. Одні використовують майже окріп, думаючи, що так краще відмивається бруд, інші — холодну воду, щоб не псувати покриття. Насправді обидва варіанти можуть не лише погіршити результат прибирання, а й пошкодити підлогу. Існує оптимальна температура води, яка дозволяє ефективно очистити поверхню без розводів і зайвої вологи.

Чому не варто мити підлогу холодною та гарячою водою

Холодна вода погано розчиняє жир і дрібний бруд, тому підлога може залишатися липкою навіть після миття. Особливо це помітно на кухні або в коридорі, де накопичується найбільше бруду. Окрім того, мийні засоби у холодній воді працюють менш ефективно.

Надто гаряча вода також може нашкодити. Вона залишає розводи, швидше випаровує мийний засіб і може псувати деякі види покриття — ламінат, паркет і лінолеум. Через постійний контакт із дуже гарячою водою підлога може втрачати блиск і навіть деформуватися.

Яка температура води вважається ідеальною для миття підлоги

Найкраще мити підлогу теплою водою до 40°C. Саме така вода добре розчиняє бруд, не залишає слідів і є безпечною для більшості покриттів. Тепла вода також допомагає мийним засобам працювати ефективніше.

Для свіжості і чистоти у воду варто додати кілька крапель засобу для миття підлоги або невелику кількість рідкого мила. Для плитки добре підходить кілька ложок спирту або спеціального засобу без сильного піноутворення — це допомагає уникнути розводів.

Як правильно мити підлогу

Ганчірку або швабру потрібно добре відтискати, щоб на поверхні не залишалося надлишку вологи. Воду бажано змінювати кілька разів під час прибирання, особливо якщо приміщення досить велике. Також важливо спочатку прибрати пил і сміття, а вже потім мити підлогу.

