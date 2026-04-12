А ви знали, що говорити “Доброго дня” — це неправильно: як насправді треба вітатися
Правильне вітання — це не лише мовна норма, а й частина культури спілкування, як ділового, так і дружнього.
Ми щодня вітаємося десятки разів і навіть не замислюємося, чи правильно це робимо. Фраза «Доброго дня» давно стала звичною, однак мовознавці звертають увагу: з точки зору норм української мови вона не є ідеальною. Тож, розповідаємо, як вітатися правильно і чому це має значення.
Чому «Доброго дня» — це некоректна фраза для вітання
З погляду мовної норми, правильнішою формою є «Добрий день».
Річ у тім, що «Добрий день» — це повноцінне побажання, де прикметник узгоджується з іменником у називному відмінку.
А от «Доброго дня» — це вже родовий відмінок, який більше відповідає побажанню на кшталт «бажаю доброго дня», але без дієслова така форма вважається неповною.
Проте важливо розуміти: у сучасній розмовній мові обидва варіанти вживаються, але нормативним і стилістично точнішим залишається саме «Добрий день».
Як правильно вітатися українською
Окрім «Добрий день», є й інші правильні та доречні варіанти.
Добрий ранок — до обіду.
Добрий вечір — у другій половині дня.
Вітаю — універсальне сучасне вітання.
Доброго здоров’я — традиційна форма, яка підкреслює повагу до вже знайомої людини.
Насправді, вибір вітання залежить від ситуації, часу доби та рівня офіційності.
Цікаві факти про вітання
У давнину українці часто віталися словами «Слава Ісусу Христу» або «Здоровенькі були», підкреслюючи повагу і побажання здоров’я.
У багатьох європейських мовах вітання теж мають форму побажання, але не завжди буквально перекладаються.
Фраза «Добрий день» спочатку означала саме побажання гарного перебігу дня, а не просто формальне привітання.
У діловому спілкуванні правильне вітання формує перше враження і може вплинути на ставлення до співрозмовника.
Чи варто повністю відмовлятися від вітання «Доброго дня»
Незважаючи на мовні зауваження, ця форма настільки закріпилася в повсякденному спілкуванні, що не вважається грубою помилкою.
Проте якщо ви хочете говорити грамотно і відповідно до норм літературної мови, краще користуватися фразою «Добрий день». Також цю форму привітання варто використовувати в діловому чи офіційному листуванні та спілкуванні.