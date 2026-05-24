А ви знали, що "Саша" — це неправильно: як насправді звертатися до Олександра українською мовою
Останніми роками українці все частіше повертаються до власних мовних традицій. Люди починають свідоміше ставитися до мови та цікавитися тим, як правильно звучать українські імена без чужомовного впливу.
Багато українців звикли використовувати ім’я «Саша» як скорочену форму від Олександра чи Олександри. Проте мовознавці зазначають, що ця форма не є питомо українською, це калька з російської мови. В українській мові існують власні, природні скорочення та пестливі форми цього імені, тому фахівці радять звернути увагу на автентичні варіанти.
Чому форма звертання «Саша» вважається неправильною
Ім’я Олександр має давньогрецьке походження й давно закріпилося в українській традиції. Однак форма «Саша» сформувалася під впливом насадження російської мови на території української держави.
Мовознавці наголошують, що українська мова має власні правила творення пестливих та скорочених форм імен, тому для Олександра існують інші, більш природні варіанти.
Як правильно звертатися до Олександра українською
Фахівці зазначають, що українськими формами імені Олександр є:
Олесь;
Лесь;
Лесик;
Олекса;
Санько;
Сашко.
Саме форма «Сашко» вважається питомо українською та значно природніше звучить у живому мовленні.
Також дуже популярними в українській культурі були форми Олесь та Олекса, які часто зустрічаються у літературі та народній творчості.