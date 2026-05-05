А ви знали, що слів "переписка" та "переписуватися" немає в українській мові: як говорити правильно

Ці лексеми хоч і дуже популярні, але не відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Як правильно говорити українською

Як правильно говорити українською / © www.freepik.com/free-photo

У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо слова, навіть не замислюючись, чи відповідають вони нормам української мови. Особливо це стосується слів, які прийшли з російської і поступово закріпилися у нашому мовленні. До таких належать «переписка» та «переписуватися», які здаються звичними, але насправді не є нормативними в українській літературній мові. Тому вкрай важливо знати правильні відповідники, щоб говорити грамотно.

Чому ці слова вважаються ненормативними

Слова «переписка» та «переписуватися» є кальками з російської мови. В українській мові вони не закріплені як літературна норма, хоча їх постійно використовують повсякденному спілкуванні. Українська має власні лексеми, які звучать природніше і відповідають мовним правилам.

Як говорити правильно

Замість слова «переписка» доречно вживати «листування». Це слово повністю передає зміст і є нормативним. Наприклад: «У нас тривале листування» або «Я прочитав усе листування».

Замість «переписуватися» правильно говорити «листуватися». Наприклад: «Ми часто листуємося» або «Вони почали листуватися вже давно».

У сучасному контексті, коли йдеться про повідомлення в месенджерах, також доречно використовувати варіанти «обмінюватися повідомленнями» або «писати одне одному».

Чому важливо використовувати правильні слова

Мова формує наше мислення і сприйняття. Використання нормативних слів робить мовлення більш чистим, зрозумілим і приємним. До того ж, це допомагає зберігати самобутність української мови і уникати зайвих запозичень.

