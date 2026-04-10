А ви знали, що слово "гімн" — це неправильно: як називати головну пісню України

Насправді лексема «гімн» має давньогрецьке походження: цікаві факти та філологічні пояснення.

Віра Хмельницька
Значення слова «гімн»: українська мова

Значення слова «гімн»: українська мова

Ми щодня використовуємо звичні слова і навіть не замислюємося, звідки вони походять і чи мають українські відповідники. Одне з таких слів — «гімн». Воно здається абсолютно природним, адже пов’язане з головним державним символом. Проте мовознавці звертають увагу: в українській мові існує власний, більш автентичний варіант цього слова. Про це пише ресурс «Главред».

Чому слово «гімн» вважають запозиченим

Слово «гімн» прийшло до української мови з давньогрецької. У первісному значенні воно означало «урочисту пісню на честь богів або героїв», тобто фактично — хвалебний спів.

Сьогодні це слово є офіційним і закріпленим у законодавстві, тому його використання абсолютно правильне. Однак воно не є питомо українським за походженням, що й викликає інтерес до альтернатив.

В українській мові існує красиве і змістовне слово — «славень». Воно утворене від слів «слава» та «славити» і буквально означає пісню, що прославляє.

Саме тому багато мовних експертів вважають його більш природним для української традиції. Воно не лише передає зміст, а й звучить м’якше та органічніше в контексті української культури.

Цікаві факти, про які мало хто знає

  • Лексема «славень» активно використовувалося в українській літературі та фольклорі, але з часом було витіснене запозиченням «гімн».

  • У деяких слов’янських мовах досі зберігаються власні варіанти подібних слів, що означають «пісню прославлення».

  • Державний гімн України «Ще не вмерла Україна…» був написаний у XIX столітті і спочатку сприймався саме як патріотичний славень народу.

  • У сучасній мові лексема «славень» не заборонена, її можна вживати як стилістичний або художній варіант.

