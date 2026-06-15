А ви знали, що туалетний папір уже відходить у минуле: чим його замінять найближчим часом

Чим замінять туалетний папір / © unsplash.com

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Світ сантехніки стрімко змінюється, а інноваційні рішення дедалі активніше входять у повсякденне життя. Одним із таких нововведень стали «розумні» унітази з функцією біде. Вони вже давно популярні в азійських країнах, а тепер активно завойовують ринки Європи та інших регіонів світу. Експерти вважають, що саме ці системи можуть суттєво скоротити використання традиційного туалетного паперу. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Як працює унітаз із функцією біде

Зовні такий пристрій майже не відрізняється від звичайного унітаза. Головна різниця прихована всередині: система оснащена електронним керуванням та спеціальною форсункою для подачі води.

Після використання достатньо активувати потрібний режим за допомогою кнопки або пульта. Форсунка подає струмінь теплої води для очищення, а в багатьох моделях після цього автоматично вмикається функція сушіння теплим повітрям.

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Чому вода ефективніша за туалетний папір

Вищий рівень гігієни. Вода значно ефективніше очищує шкіру, ніж будь-який папір. Вона допомагає усунути забруднення без залишків і забезпечує відчуття свіжості.

Дбайливе ставлення до шкіри. Постійне використання паперу може спричиняти подразнення, особливо у людей із чутливою шкірою. Водне очищення є м’якшим і комфортнішим способом догляду.

Турбота про довкілля. Виробництво туалетного паперу потребує значної кількості деревини, води та енергоресурсів. Використання біде допомагає скоротити споживання паперової продукції та зменшити навантаження на природу.

Економія коштів. Хоча сучасні системи потребують початкових інвестицій, у довгостроковій перспективі вони дозволяють скоротити витрати на придбання туалетного паперу.

Додаткові можливості сучасних моделей. Сучасні унітази-біде пропонують цілий набір функцій для максимального комфорту: підігрів сидіння, регулювання температури води, налаштування сили напору, автоматичне очищення форсунок, система усунення запахів, режими делікатного або масажного очищення. Такі можливості роблять щоденне користування значно комфортнішим.

Чому технологія набирає популярності

У багатьох країнах Азії подібні пристрої вже стали звичним елементом побуту. Попит на них зростає і в Європі, де споживачі дедалі частіше звертають увагу на питання екології, економії ресурсів та особистого комфорту.

Для тих, хто не планує заміну сантехніки, виробники пропонують електронні кришки-біде, які легко встановлюються на більшість стандартних унітазів.

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