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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
500
Час на прочитання
2 хв

А ви знали, що в українській мові є аж чотири слова, які починаються на "и"

Насправді слова з початковою «и» не є вигадкою сучасних мовознавців. В українській мовній традиції такі форми існували раніше.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Цікаві факти про українську мову

Цікаві факти про українську мову / © www.freepik.com/free-photo

Багато хто ще зі шкільних років пам’ятає правило: «Слів на „и“ в українській мові не буває». Однак сучасний український правопис має винятки. Після затвердження нової редакції правопису 2019 року нормативними стали кілька форм, у яких літера «и» стоїть на початку слова. Ідеться про чотири слова: «ич», «икати», «ирій» та «ирод». А два останні мають паралельні форми з початковою «і»: ірій/ирій та ірод/ирод.

«Ич» — коротке слово з емоцією

Слово «ич» може бути вигуком або часткою. Воно використовується для емоційного підсилення висловлювання, часто передає здивування, докір або іронічне ставлення.

Наприклад: «Ич, який хитрий!» або «Ич, яка розумна!»

За змістом його можна приблизно передати словами «ти ба», «дивись-но». Це слово цікаве тим, що в сучасній українській мові його написання з «и» на початку є нормативним.

«Икати» — коли звук «и» замінює «і»

Дієслово «икати» також починається з незвичної для багатьох українців літери. Воно означає вимовляти звук «и» замість «і».

Від нього утворено іменник «икання» — відповідно, вимовляння звука «и» там, де нормативною є вимова «і». Український правопис прямо наводить ці слова серед випадків уживання «и» на початку.

Тож якщо вам здавалося, що «икати» написано з помилкою, це не так.

«Ирій» — загадковий край із народних уявлень

Слово «ирій» має давнє походження. У традиційних українських уявленнях так називали міфічне тепле місце, куди на зиму відлітають птахи. Із цим поняттям також пов’язували місце перебування душ померлих. У сучасному правописі дозволені обидві форми — «ірій» та «ирій».

Тому написання «ирій» — не помилка й не випадкове нововведення, а повернення до давньої мовної традиції.

«Ирод» — не лише біблійне ім’я

Ще одне незвичайне слово — «ирод». Воно пов’язане з ім’ям біблійного царя Ірода, але в українській мові давно використовується і як загальна назва людини, яку характеризують як дуже жорстоку.

Правопис допускає обидві форми: «ірод» і «ирод». Тобто варіант із «и» на початку також є нормативним.

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