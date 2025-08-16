- Дата публікації
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 1 хв
Абрикосовий соус, який ідеально пасує до будь-якого м'яса: простий рецепт
Виходить густий, ароматний, солодко-гострий абрикосовий соус.
Абрикоси - не лише гарна ідея для приготування варення чи джему. Цей фрукт стане зіркою соусу до м’яса. Приготуйте лише раз і ви забудете про магазинні соуси.
ТСН.ua підготував рецепт абрикосового соусу до м’ясних страв.
Інгредієнти
абрикоси стиглі – 2 кг
цибуля – 0,5 кг
часник – 100 г
цукор – 200–250 г (за смаком)
сіль – 2 ст. л.
оцет яблучний або винний – 100 мл
гострий перець чилі – 1–2 шт
сухий імбир - 1 ч. л.
спеції: чорний мелений перець, коріандр, гвоздика, кориця – по щіпці
вода - 200 мл
Приготування:
Абрикоси вимийте і виділіть кісточки. Цибулю та часник очистіть та подрібніть. Абрикоси, порізану цибулю і часник покладіть до каструлі, додавши воду.
Варіть на слабкому вогні 30 хви - поки фрукти та овочі не розм’якнуть. Приготовану фруктово-овочеву масу перебийте блендером до однорідності.
Додайте сіль, цукор, спеції, подрібнений чилі. Варіть ще 15–20 хв.
Після цього додайте оцет. Добре перемішайте соус і кип’ятіть ще 5 хв.
Гарячий соус розлити в стерильні банки та закрийте кришками. Переверніть їх догори дном і вкутайте до охолодження.
З цих інгредієнтів вийде до трьох літрів густого, ароматного, солодко-гострого соусу.
Нагадаємо, раніше ми ділилися з читачами рецептом смачного кетчуп з кабачків.