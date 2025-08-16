ТСН у соціальних мережах

Абрикосовий соус, який ідеально пасує до будь-якого м'яса: простий рецепт

Виходить густий, ароматний, солодко-гострий абрикосовий соус.

Абрикоси.

Абрикоси. / © Pexels

Абрикоси - не лише гарна ідея для приготування варення чи джему. Цей фрукт стане зіркою соусу до м’яса. Приготуйте лише раз і ви забудете про магазинні соуси.

ТСН.ua підготував рецепт абрикосового соусу до м’ясних страв.

Інгредієнти

  • абрикоси стиглі – 2 кг

  • цибуля – 0,5 кг

  • часник – 100 г

  • цукор – 200–250 г (за смаком)

  • сіль – 2 ст. л.

  • оцет яблучний або винний – 100 мл

  • гострий перець чилі – 1–2 шт

  • сухий імбир - 1 ч. л.

  • спеції: чорний мелений перець, коріандр, гвоздика, кориця – по щіпці

  • вода - 200 мл

Приготування:

  1. Абрикоси вимийте і виділіть кісточки. Цибулю та часник очистіть та подрібніть. Абрикоси, порізану цибулю і часник покладіть до каструлі, додавши воду.

  2. Варіть на слабкому вогні 30 хви - поки фрукти та овочі не розм’якнуть. Приготовану фруктово-овочеву масу перебийте блендером до однорідності.

  3. Додайте сіль, цукор, спеції, подрібнений чилі. Варіть ще 15–20 хв.

  4. Після цього додайте оцет. Добре перемішайте соус і кип’ятіть ще 5 хв.

  5. Гарячий соус розлити в стерильні банки та закрийте кришками. Переверніть їх догори дном і вкутайте до охолодження.

З цих інгредієнтів вийде до трьох літрів густого, ароматного, солодко-гострого соусу.

Нагадаємо, раніше ми ділилися з читачами рецептом смачного кетчуп з кабачків.

