Абрикосовий соус, який ідеально пасує до будь-якого м'яса: простий рецепт

Абрикоси. / © Pexels

Абрикоси - не лише гарна ідея для приготування варення чи джему. Цей фрукт стане зіркою соусу до м’яса. Приготуйте лише раз і ви забудете про магазинні соуси.

ТСН.ua підготував рецепт абрикосового соусу до м’ясних страв.

Інгредієнти

абрикоси стиглі – 2 кг

цибуля – 0,5 кг

часник – 100 г

цукор – 200–250 г (за смаком)

сіль – 2 ст. л.

оцет яблучний або винний – 100 мл

гострий перець чилі – 1–2 шт

сухий імбир - 1 ч. л.

спеції: чорний мелений перець, коріандр, гвоздика, кориця – по щіпці

вода - 200 мл

Приготування:

Абрикоси вимийте і виділіть кісточки. Цибулю та часник очистіть та подрібніть. Абрикоси, порізану цибулю і часник покладіть до каструлі, додавши воду. Варіть на слабкому вогні 30 хви - поки фрукти та овочі не розм’якнуть. Приготовану фруктово-овочеву масу перебийте блендером до однорідності. Додайте сіль, цукор, спеції, подрібнений чилі. Варіть ще 15–20 хв. Після цього додайте оцет. Добре перемішайте соус і кип’ятіть ще 5 хв. Гарячий соус розлити в стерильні банки та закрийте кришками. Переверніть їх догори дном і вкутайте до охолодження.

З цих інгредієнтів вийде до трьох літрів густого, ароматного, солодко-гострого соусу.

