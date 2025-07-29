Абрикоси на зиму: як заморозити фрукти з кісточками та без

Абрикоси / © Pixabay

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Заморожування абрикосів на зиму — це найкращий спосіб збереження фруктів у порівнянні з консервацією. Тому що у плодах залишається більше вітамінів та мінералів. До того ж домашні заморожені фрукти набагато корисніші, ніж куплені взимку в супермаркеті.

Як правильно заморозити абрикоси на зиму — читайте нижче.

Основні рекомендації:

Пам’ятайте, що перестиглий абрикос для заморожування не підходить, інакше він втратить форму. Краще взяти фрукти помірної стиглості.

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Для заморозки абрикосів половинками необхідно:

перебрати та вимити фрукти

викласти їх на рушник та ретельно просушити

розділити на половинки та обережно вийняти кісточки

після цього необхідно взяти кухонну дощечку, застелити пергаментом та викласти половинки фруктів на відстані 2 см один від одного

поставити в холодильник орієнтовно на 6 годин

За цей час фрукти добре промерзнуть. Після цього дістаньте дощечку та перекладіть абрикоси у герметичні пакети або ємності для зберігання абрикосів на зиму.

Ємність або пакети для заморожування варто брати невеликі, на одну-дві порції, щоб зайвий раз не розморожувати та не заморожувати фрукти. Багаторазове розморожування та заморожування абрикосів та інших фруктів — небажане, оскільки так вони втрачають свої корисні властивості, смак та структуру.

Раніше ми писали, як правильно зберігати абрикоси. Більше про це читайте у новині.

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