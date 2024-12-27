Агрономи поділилися секретом з дачниками: ось які чотири справи важливо зробити в саду взимку

Хоча за вікном лютує зима, це зовсім не привід нудьгувати і сумувати за теплими днями у садку. Зимові місяці також можна провести з користю для садівництва.

Деяким садівникам може здатися, що з настанням зими закінчуються всі справи у саду. Однак, це зовсім не так. Агрономи поділилися, чим корисним можна зайнятися, щоб холодні місяці були продуктивними.

Насамперед, ви можете скласти план на майбутній сезон. Поміркуйте, які рослини ви хочете виростити на своїй ділянці, які культури мрієте посадити на городі. Не забудьте ознайомитися з новими сортами, дізнатися про особливості догляду за ними і розпланувати, де саме ви зможете їх всіх розташувати.

Зима — це ідеальний час, щоб замовити насіння, яке неодмінно знадобиться навесні. Дуже важливо заздалегідь подбати про те, щоб усе потрібне було під рукою, коли настане час висівати.

Не варто забувати про догляд за садовими інструментами. Досвідчені городники і садівники радять вже взимку заточити леза секаторів та косарок, відремонтувати старі інструменти або придбати нові за необхідності. Весна вже зовсім не за горами. І до неї варто правильно підготуватися.

Взимку є час на саморозвиток. Ви можете взяти участь у цікавих майстеркласах, семінарах або просто почитати професійну літературу. Це допоможе надихнутися на новий сезон.

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