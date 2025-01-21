Агрономи розповіли, чи дійсно мульча така корисна: коли її краще не використовувати

Мульчування – це корисний спосіб догляду за садом, проте він має певні недоліки. Щоб їх уникнути, важливо враховувати кілька ключових аспектів цього методу вирощування рослин.

Мульчування широко використовується в садівництві завдяки численним перевагам. Воно допомагає утримувати вологу в ґрунті, зменшує зростання бур’янів і покращує структуру землі. Однак цей метод має і свої недоліки, про які іноді мало говорять. Перед тим як почати активно застосовувати мульчу у своєму саду чи городі, варто ознайомитися з можливими ризиками.

По-перше, мульча може приваблювати шкідників. Наприклад, органічна мульча, така як солома або деревна кора, створює сприятливе середовище для мишей чи деяких видів комах. Висока вологість під шаром мульчі сприяє їхньому розмноженню. Інколи навіть корисні комахи починають розвиватися у надмірній кількості, що може порушити природний баланс на ділянці.

По-друге, неправильне використання мульчі може впливати на повітрообмін у ґрунті. Якщо шар мульчі занадто товстий або укладений без належної техніки, ґрунт стає погано аерованим. Через нестачу кисню коріння рослин може постраждати, що негативно позначиться на їхньому стані та рості. Тому важливо укладати мульчу в помірному шарі й дотримуватися рекомендацій щодо її використання.

Деякі види мульчі можуть впливати на кислотність ґрунту. Наприклад, використання мульчі з хвойних дерев часто підвищує кислотність, що може створити несприятливі умови для рослин, які потребують нейтрального або лужного середовища. Тому важливо періодично вимірювати рівень pH ґрунту і, за потреби, коригувати його, щоб уникнути негативного впливу на рослини.

Ще один важливий момент – регулярне оновлення мульчі. Особливо це стосується органічних матеріалів, які з часом розкладаються і втрачають свої корисні властивості. Це може потребувати додаткових витрат на нову мульчу, що не завжди вигідно з фінансової точки зору. Тому важливо правильно вибирати матеріал, контролювати товщину шару мульчі та враховувати особливості вашого ґрунту для досягнення найкращих результатів.

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