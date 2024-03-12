Агрономи розповіли, які сорти капусти садити для квашення і засолювання

Квашена капуста — корисний продукт, який особливо люблять українці взимку. Якщо ви любите додавати цю страву до свого раціону, варто посадити ті сорти капусти, які найкраще підходять для квашення.

Готова квашена капуста повинна бути достатньо пружною та твердою, відрізнятися приємним хрускотом. А тому для цього підходять не всі сорти. Квасити краще середньостиглу та пізньостиглу капусту. Ранні сорти не підходять, тому що їхні качани недостатньо щільні. Якщо проміжки між листям надто великі, страва не вийде достатньо хрумкою.

За словами агрономів, городникам варто звернути увагу на такі сорти середньостиглої білокачанної капусти:

"Надія" — середньостигла капуста, урожай можна збирати вже за 123 дні після появи перших листочків. Підходить для відкритого ґрунту. Маса однієї капустини — від 3 до 4 кг, качани округлі, можуть бути округло-плоскими. Сорт відрізняється стійкістю до холоду, може зберігатися до 5 місяців. Рослину можна висаджувати в досить ранні терміни, вона не боїться заморозків. "Слава" — найбільш поширений середньостиглий сорт капусти, який дає плоди вже за 90-115 днів після висаджування у відкритий ґрунт. Головки мають меншу масу (2-3 кг), але водночас залишаються пружними, міцними та щільними. Сорт також стійкий до розтріскування. Качани можуть зберігатися в свіжому вигляді до 3 місяців.

Якщо говорити про пізні сорти капусти, то агрономи особливо виділяють:

"Амагер" — качан округлої форми, може досягати 2,4-4 кг. Дозріває за 125-130 днів після висаджування в ґрунт, дає великий урожай. Головна особливість полягає в тому, що качани не тріскаються під час дозрівання. "Подарунок" — середньопізня капуста, яка дозріває приблизно за 114-130 днів після появи паростків. Головка формується з соковитого листя сіро-зеленого кольору. Вага однієї капустини може бути від 2,5 до 4,5 кг. Структура досить щільна і не розтріскується. Може зберігатися до березня, має імунітет до більшості хвороб.

Також для квашення і засолювання підходять гібридні сорти. Зокрема, варто звернути увагу на середньопізній сорт "Атрія". Від появи перших паростків до дозрівання минає близько 115-120 днів. Качани мають вагу від 4 до 8 кг, можуть зберігатися до 6 місяців. Капустини округлі, мають сіро-зелене листя.

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