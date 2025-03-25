Аґрус і смородина даватимуть урожай аж 30 років: простий трюк, про який мало хто знає

Кожен господар має на своєму городі кущі аґрусу та смородини, адже ці ягоди дуже смачні та корисні. Але не кожному вдається подовжити життя ягідним кущам хоча б років на 10. Втім, досвідчені садівники, пише ресурс "Сенсація", поділилися секретом, як зробити так, щоб смородина й аґрус плодоносили упродовж декількох десятиліть.

Як правильно садити кущі смородини й аґрусу, щоб вони плодоносили до 30 років

Йдеться про належну глибину садіння цих ягідних кущів. Якщо кущі посаджені на невелику глибину, як стверджують садівники, то вони старітимуть значно швидше. Саджанець, занурений на декілька сантиметрів у землю, не утворюватиме нові пагони, тому кущ швидко постаріє і не даватиме врожаю.

Вся справа в тому, що у смородини й аґрусу нові пагони ростуть не з коріння, а з нижніх частин старих стволів. А вони можуть розростатись лише тоді, коли частина стовбура знаходиться в землі.

Щоб кущі смородини та аґрусу плодоносили упродовж кількох десятиліть, треба просто посадити саджанець на 10 сантиметрів глибше кореневої шийки. Таким чином ростимуть нові пагони, кущ омолоджуватиметься і даватиме стабільно високий урожай упродовж тридцяти років.

Та якщо кущ був посаджений раніше на неправильну глибину, проблему можна легко вирішити. І не треба буде морочитися з пересаджуванням рослини. Треба просто насипати землі у центр куща, щоб сформувалася невелика купка навколо нього.

У заглиблення обов’язково треба садити не лише аґрус та смородину, такий метод садіння потрібен для лимонника, винограду та троянд. Річ у тому, що ці рослини чутливі до холоду, наземна частина рослин може вимерзнути взимку. А ті частини стебел, що залишаються в землі, навесні випускатимуть нові пагони.

Однак варто знати, що не всі рослини треба заглиблювати в землю. До таких відносяться плодові дерева – яблуня, груша, слива, абрикос, а також малина, ожина, жимолость, глід та бузок.

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