Аграрії розповіли, які добрива краще розсипати по снігу

Добрива зимою

Зимовий період відкриває перед садівниками можливість підготувати ділянку до весни без поспіху. Сніговий покрив стає природним механізмом, який допомагає добривам поступово проникати в землю разом із талою водою, забезпечуючи рослинам ідеальні умови для старту, зазначають аграрії.

Переваги підживлення зимою

Зимове підживлення грунту має свої унікальні переваги, оскільки за теплий сезон земля віддає майже всі ресурси на формування врожаю. Коли ви розсипаєте добрива по снігу, вони починають працювати разом із природою, адже тала вода стає ідеальним провідником для поживних речовин.

Такий підхід забезпечує максимально рівномірний розподіл мінералів по всій ділянці. Це дозволяє корисним елементам проникати саме на ту глибину, де знаходиться коріння, без ризику вимивання під час різких весняних злив.

Особливо вдячно на таку турботу відгукуються ягідні кущі, багаторічні квіти та плодові дерева. Їм важливо отримати запас енергії одразу після пробудження від зимового сну, щоб швидко розпочати ріст та закласти майбутній урожай.

Які добрива можна розкидати по снігу

Деревне вугілля виступає не лише як добриво, а й як природний щит для рослин. Воно ефективно зміцнює кореневу систему, підвищує імунітет та суттєво знижує ризик появи грибкових інфекцій. Найкраще таке підживлення підходить для ділянок, де ростуть озима цибуля та часник, а також для ягідних кущів і дерев. До того ж, воно робить ґрунт пухкішим. Рекомендована порція — 1 склянка на 1 м².

Суперфосфат потребує певного часу для активації, і саме зима допомагає йому перейти у форму, яку коріння легко вбере з першим теплом. Це добриво є ключовим для формування міцного коріння та закладання великої кількості квіткових бруньок. Найбільшу користь воно принесе малинникам, грядкам із полуницею, смородині та винограду. Рекомендована порція — 30–40 г на 1 м².

Калійні добрива, зокрема сульфат калію, відіграють роль захисника саду. Вони допомагають багаторічним культурам пережити суворі морози та легше адаптуватися до різких погодних змін. Тала вода самостійно рознесе частинки добрива по землі, тому його можна просто рівномірно розсипати поверх снігового покриву. Рекомендовано вносити 15–25 г на 1 м².

Використання компосту, перегною та кісткового борошна дозволяє суттєво збагатити землю гумусом. Органічні матеріали створюють родючий шар, який за зиму частково змішується з ґрунтом. Кісткове борошно при цьому стає надійним джерелом фосфору, який діятиме протягом тривалого часу. Органіку розкладають шаром 2–3 см, а кісткове борошно вносять у кількості 100–200 г на 1 м².

Що краще не робити зимою

Як застерігають фахівці далеко не всі поживні речовини підходять для зимового внесення. Насамперед це стосується азотних сумішей, які вирізняються своєю леткістю та здатністю до швидкого розчинення. Такі добрива втрачають свою ефективність значно раніше, ніж прийде справжнє весняне потепління, тому їх краще відкласти до початку активного росту рослин.

Також не варто розкидати корисні речовини, якщо земля вкрита товстою льодяною кіркою або занадто глибокими заметами. У таких випадках добрива просто не зможуть дістатися поверхні ґрунту під час танення або будуть змиті потоками води в низини.