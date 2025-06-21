Агресія у котів: японські вчені знайшли наукове пояснення, що на неї може впливати

Чому кішки демонструють раптову агресію: наукове пояснення / © Pixabay

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28 травня 2025 року в міжнародному академічному журналі PLOS One були опубліковані результати проривного дослідження японських дослідників з Центру досліджень дикої природи, Вищої школи наук Кіотського університету та Кіотського міського університету мистецтв. Воно може в майбутньому значно покращити добробут наших домашніх улюбленців.

За словами науковців, домашні коти часто демонструють різну соціальну поведінку, яка формувалася в період, коли їхній предок, африканський дикий кіт, проходив процес одомашнення. Як відомо, на поведінку тварин впливає не лише середовище, в якому вони виростають, але й генетичні чинники. Проте, до цього часу дослідження поведінки та зв’язку генів у котів були обмеженими.

Викладачка Мадока Хатторі, докторант Юме Окамото та професорка Міхо Мураяма вирішили зосередитися на вивченні зв’язку між геном рецептора андрогенів домашніх котів та їхніми поведінковими характеристиками. Дослідження проводилося у співпраці з власниками кішок з усієї Японії.

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Як впливає рецептор андрогенів

Як показали результати дослідження, відмінності у таких поведінкових характеристиках котів, як агресія до незнайомих людей, нявкання, муркотіння, спостерігаються в залежності саме від типу цього гена. Завдяки цьому відкриттю стало зрозуміло, як генетика впливає на індивідуальні особливості характеру того чи іншого кота.

Цікаво, що у порівнянні з іншими видами котячих, у домашніх котів існують унікальні генотипи. Це може свідчити про можливість появи певних генетичних змін під час процесу їх одомашнення, щоб адаптуватися до життя з людиною.

Чому результати дослідження важливі для майбутнього

Як очікують дослідники, ці результати допоможуть значно покращити добробут цих тварин в майбутньому. Коли ми повністю зрозуміємо генетичні передумови їхньої поведінки, то зможемо створювати середовища, які краще адаптовані для потреб кожного кота.

Хоча кішки нам знайомі вже давно, ми мало що про них дійсно знаємо.

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