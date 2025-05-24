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Аквамаринові нігті: новий тренд літа-2025 (фото)
Аквамариновий манікюр може бути різним.
Цього сезону блакитно-зелені відтінки - у фавориті. Одним із найяскравіших трендів - аквамариновий манікюр.
Який вигляд мають аквамаринові нігті, повідомляє видання Vogue.
Nails-експерти наголошують, що тренд на аквамаринові нігті раніше також був у моді. Він з’явився в арсеналі ще у 2000-х роках. Однак цього сезону палітра відтінків здивує, а ці "водяні" відтінки стануть ідеальним втіленням літа.
Аквамариновий манікюр може бути різним від абстрактних хвиль і морської піни до обʼємних крапель води з використанням гелю та глянцю.