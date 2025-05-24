Аквамаринові нігті: новий тренд літа-2025 (фото)

Аквамариновий манікюр. / © Instagram

Реклама

Цього сезону блакитно-зелені відтінки - у фавориті. Одним із найяскравіших трендів - аквамариновий манікюр.

Який вигляд мають аквамаринові нігті, повідомляє видання Vogue.

Nails-експерти наголошують, що тренд на аквамаринові нігті раніше також був у моді. Він з’явився в арсеналі ще у 2000-х роках. Однак цього сезону палітра відтінків здивує, а ці "водяні" відтінки стануть ідеальним втіленням літа.

Реклама

Аквамариновий манікюр може бути різним від абстрактних хвиль і морської піни до обʼємних крапель води з використанням гелю та глянцю.

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram