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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Аквамаринові нігті: новий тренд літа-2025 (фото)

Аквамариновий манікюр може бути різним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аквамариновий манікюр.

Аквамариновий манікюр. / © Instagram

Цього сезону блакитно-зелені відтінки - у фавориті. Одним із найяскравіших трендів - аквамариновий манікюр.

Який вигляд мають аквамаринові нігті, повідомляє видання Vogue.

Nails-експерти наголошують, що тренд на аквамаринові нігті раніше також був у моді. Він з’явився в арсеналі ще у 2000-х роках. Однак цього сезону палітра відтінків здивує, а ці "водяні" відтінки стануть ідеальним втіленням літа.

Аквамариновий манікюр може бути різним від абстрактних хвиль і морської піни до обʼємних крапель води з використанням гелю та глянцю.

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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