Алергія на бузок: як розпізнати симптоми та впоратися з наслідками

Сильна алергія може призвести навіть до розладів травлення.

Прихід весни може не лише принести милування красою від сезону цвітіння, але й додати чимало проблем. Під загрозою – люди, схильні до алергії. З-поміж інших рослин її може викликати бузок. У той час, як одні зачоровуються запахом квітки та приносять її додому, інші страждають від сильного полінозу.

Як розпізнати алергію на бузок та чи можна її вилікувати – читайте далі.

Причини алергії на бузок

Ймовірно, у вас є алергія на бузок, якщо ви вже маєте алергію на пилок дерев і трав.

На розвиток чутливості до бузкових алергенів також впливають:

Спадковість. Чутливість до алергії передається генетично.

Психологічні фактори. Найчастіше хронічний стрес.

Гормональні збої в організмі.

Хронічні та інфекційні захворювання.

Наявність атопічного дерматиту. Алергенні білки пилку можуть проникати через атопічну шкіру.

Псевдоалергічні реакції на запах бузку.

Алергія на бузок

Серед основних алергенів – Syr v 1, який належить до родини Ole e 1-подібних білків. Ole e 1 – це основний алерген пилку оливи.

Симптоми алергії на бузок

Серед основних:

Риніт : закладеність носа та його свербіж, а також чхання.

: закладеність носа та його свербіж, а також чхання. Кон’юнктивіт : характеризується почервонінням очей, сльозотечею, свербежем і відчуттям піску в очах.

: характеризується почервонінням очей, сльозотечею, свербежем і відчуттям піску в очах. Бронхіальна астма: супроводжується кашлем, свербежем у горлі, утрудненим диханням і хрипами.

"Шкірні висипання включають наявність сверблячих пухирів та/або прищів на відкритих ділянках тіла, загострення атопічного дерматиту, почервоніння на тілі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, можливі розлади травлення: болі в животі та пронос.

Профілактика полінозу

Для того, щоб мінімізувати можливість алергії на бузок, просто уникайте будь-якого контакту з алергеном. Не відвідуйте місця, де росте бузок, наприклад, ботанічні сади в період його цвітіння.

Також якщо в одного з членів родини є алергія на бузок, не приносьте його додому. Варто також відмовитися від ароматів із запахом бузку. Не забувайте зволожувати ніс та очі.

Алергія на бузок

Щоб запобігти алергії на бузок, також варто:

завішувати відчинені вікна вологими простирадлами, щоб стримувати пил, пилок;

щоденно проводити вологе прибирання вдома;

виключити з раціону харчування продукти, куди може входити пилок та інші частини відповідних рослин;

носити сонцезахисні окуляри;

максимально відмовитися від використання хімічних засобів у побуті.

Як боротися з алергією

Алергію можна побороти медикаментами з різними способами введення. Конкретний припарат варто вибирати з лікарем, враховуючи його особливості та перебіг хвороби.

Для лікування полінозу застосовують:

системні таблетки від алергії (оральний шлях, введення через ротову порожнину);

інтраназальні протиалергічні спреї (назальний шлях, введення в ніс)

гелі та креми від кропив'янки (місцеве, зовнішнє нанесення на поверхню шкіри);

кортикостероїди для інгаляції, в більшості випадків застосовуються у разі астми (інгаляційний шлях введення з використанням небулайзера);

очні краплі (закапування очей, належить до зовнішнього, місцевого введення).

Також за призначенням лікаря використовують сильнодійні препарати для внутрішньом'язового введення за гострих алергійних реакцій.

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу WebMD про все, що варто знати про алергію на цвітіння дерев.

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