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Алігатор схопив чоловіка за ногу й потягнув у воду: свідки розповіли про смертельний напад (фото)
Алігатор завдовжки 3,6 м схопив 71-річного рибалку за ногу й затягнув у воду. Тіло чоловіка дістали приблизно через дві години.
У штаті Флорида, США, алігатор завдовжки близько 3,6 м напав на 71-річного рибалку Стівена Х. Рептилія схопила чоловіка за ногу й затягнула у воду, що є вже другим смертельним нападом алігатора у Флориді 2026 року.
Про це повідомляє BILD.
Трагедія сталася в районі міста Вінтер-Гарден на озері Апопка. Чоловік регулярно приїжджав туди рибалити, і раніше в нього не виникало проблем із алігаторами.
Того дня Стівен витягнув рибу на берег і попросив супутника сфотографувати його з уловом. Саме тоді на нього напала рептилія.
«Тут з’явився алігатор, схопив його за ногу й затягнув у воду», — повідомила одна зі свідків.
Згодом алігатор знову витягнув чоловіка на поверхню, але не відпускав його, пише американський журнал People. Слідчі припускають, що рибалка зрештою потонув. Крім того, рептилія завдала йому тяжких травм ніг.
За даними поліції Вінтер-Гардена, у водоймі перебували й інші алігатори, що ускладнило роботу рятувальників. Через це вони не змогли швидко втрутитися.
Тіло чоловіка вдалося витягти з води приблизно через дві години після нападу. Про це повідомив начальник пожежної служби Хосе Гайнса.
Фахівці виловили алігатора та вбили його
Поліція спільно з Комісією з охорони риби та дикої природи Флориди розпочала розслідування. Інспектори з охорони дикої природи виловили алігатора, якого підозрюють у нападі на рибалку.
На кадрах, знятих з повітря, видно, як шестеро людей витягують велику рептилію з води на берег. Її паща була широко розкрита. Згодом інспектори зафіксували пащу алігатора та вбили тварину.
За даними влади Флориди, від 1948 року алігатори загалом убили 34 людини. Двоє з них загинули у 2026 році.
Подібні випадки траплялися у штаті й раніше. 2025 року алігатор перекинув каное, у якому перебувала 61-річна жінка. А 2023-го рептилія затягнула з власного саду 85-річну вдову, яка збиралася вигуляти собаку.
Нагадаємо, раніше палеонтологи зі США виявили скам’янілі кістки нового виду рептилій віком близько 66 млн років. Це дозволио їм краще зрозуміти еволюцію крокодилоподібних та їхню здатність адаптуватися до катастрофічних змін клімату.
Тим часом у Бразилії на глибині близько 8 м знайшли рештки нового виду динозавра. Він жив приблизно 120 млн років тому і сягав 20 м завдовжки.