Алое розпуститься дивовижною квіткою: як змусити цю рослину розцвісти

У багатьох в домі можна побачити алое. Ця рослина відома тим, що не потребує особливого догляду, її навіть можна залишати на кілька тижнів без поливання. Однак, мало хто знає, що алое може квітнути.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який популярний продукт змусить кімнатні рослини рости і пишно цвісти.

Який саме алое росте на вашому підвіконні

Хоча в домашніх умовах алое — це досить скромна рослина, в дикій природі вона може виростати до 3 метрів, а інколи і більше. Алое зустрічаються на просторах Африки, нагадуючи химерний ліс. В природі цей сукулент досить часто прикрашають яскраво-помаранчеві довгі квіти-свічки.

Усього в природі налічується близько 350 видів алое. Але найчастіше ті, хто вирощує рослину в себе вдома, не дізнаються про точний її вид. Найчастіше вдома зустрічається алое вера або деревоподібний алое. Обидва види можуть квітнути, якщо правильно за ними доглядати.

Як добитися квітіння алое

Коли починає цвісти алое і яка в нього квітка / Фото: Pexels

Восени, коли температура повітря опустилася до +17 градусів, алое заносять у будинок і ставлять на підвіконня. В холодний період року важливо поливати рослину водою, температура якої вище за кімнатну на 6-8 градусів.

Алое повинен бути в приміщенні, де температура тримається на позначці +12 градусів, всю зиму. Пам'ятайте, що оптимальний режим світлового дня для цієї рослини складає 12-14 годин, а поливання проводять раз на тиждень.

З початком активного зростання алое переносять у тепле приміщення.

Слід пам'ятати, що алое родом з теплих країн, які відрізняються довготривалими періодами посухи. Тому найбільш близьким до природнього режим поливання буде тоді, коли ви дочекаєтесь повного пересихання земної грудки. Не рекомендується переливати рослину. Достатньо на 10-15 хвилин помістити вазон у піддон з водою, а потім дати їй повністю стекти.

Від початку березня варто подумати про мінеральне підживлення алое. Підбирайте добрива для кактусів та сукулентів. Влітку алое переносять на балкон чи у двір, але спочатку залишають на свіжому повітрі всього лише на годину, поступово збільшуючи час перебування.

Що робити з алое після квітіння

Після того, як остання квіточка зів'яла, квітконос потрібно видалити гострим ножем. Обов'язково продезінфікуйте місце спиртом, розчином марганцівки або фурациліну, а потім присипте деревним попелом. Режим поливання зберігайте на тому ж рівні, що було до квітіння, а через 1-2 тижні підгодуйте азотним добривом. Воно відновить активне зростання зеленої маси.

Якщо ви пересаджували алое у новий ґрунт, додаткового підживлення не потрібно, тому що рослина ще не виснажила свої резерви.

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