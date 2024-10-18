Альтернатива каві: як правильно заварювати цикорій, шкода та користь напою

Цикорій може бути корисним для діабетиків та тих, хто прагне підтримувати нормальну вагу.
Цикорій все частіше використовують як альтернативу каві. Зокрема, він заспокоює нервову систему та сприяє травленню. Утім, є і протипоказання.
Як правильно заварювати цикорій і кому його вживати не варто - читайте далі
Що таке цикорій
Цикорій - це багаторічна висока трава з блакитними квітками-кошиками. Він набуває популярності як альтернатива каві та важливий компонент лікувальної практики. Корінь рослини містить інулін, вітаміни групи В, дубильні речовини, каротин та органічні кислоти.
В Україні рослина росте на полях та лісах. Вживати траву вперше почали у Єгипті, а вже згодом почали вирощувати у Європі.
Як цикорій впливає на організм:
- Підтримує серцево-судинну систему
- Заспокоює нервову систему
- Сприяє стабілізації рівня глюкози в крові
- Має протизапальну дію
- Сприяє кращому травленню.
Як заварювати цикорій
- Для приготування використовуйте розчинний цикорій або підсмажений подрібнений корінь.
- Додайте 1-2 чайні ложки цикорію на 250 мл води.
- Закип’ятіть воду, дайте їй охолонути до 90-95°C і залийте нею цикорій.
- Залиште на 3-5 хвилин. Якщо використовуєте подрібнений корінь, процідіть напій.
- Для покращення смаку можна додати молоко, мед або спеції.
Шкода від цикорію
- Цикорій сприяє виділення жовчі. Тому його варто уникати людям, у яких камені в жовчному міхурі.
- Може викликати алергію
- Також цикорій не рекомендують вживати вагітним.
За відсутності протипоказань, цикорій може бути корисним доповненням до щоденного раціону.
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