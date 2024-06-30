Аномальна спека і штормове попередження: якою буде погода в Україні 1 липня

1 липня 2024 року погода в Україні буде контрастною, з суттєвими відмінностями між західними та іншими регіонами країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо вночі опадів не передбачається, то вдень прогнозуються помірні короткочасні дощі та грози. В окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с. Особливо інтенсивні опади очікуються у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Там оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

На решті території України погода буде більш сприятливою: невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 17-22°C. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до 29-34°C, а на півдні та сході країни місцями очікується сильна спека з температурою до 35-37°C.

У Київській області та столиці погода буде сонячною та спекотною. Опадів не очікується. Температура повітря в області вночі становитиме 17-22°C, вдень 29-34°C. У Києві вночі буде 19-21°C, а вдень повітря прогріється до 31-33°C.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко також розповіла, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря досягатиме +30+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34+37 градусів.

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