Названо топ-10 порід собак, які люблять погавкати та викликають скарги сусідів

Які породи собак багато гавкають
Собака, яка любить гавкати або навіть може вити, коли залишається на самоті у квартирі, може викликати скарги з боку сусідів. Тому, якщо ви шукаєте цуценя, хочете завести собаку, але хвилюєтеся через можливий гавкіт та шум, вам, ймовірно, слід уникати гучних порід собак.
Американський кінологічний клуб склав рейтинг з 10 найгучніших порід собак.
Собаки, які найбільше гавкають
- Чихуахуа. Це велика душа в маленькому тілі, яка може давати про себе знати, гавкаючи майже безперервно, часто просто з нудьги.
- Коргі. Хоча деякі види коргі не гавкають, початково ця порода була створена для випасу великої рогатої худоби та овець. Тому погавкати вони люблять.
- Цвергшнауцер. Тер’єри, як правило, досить голосні, і чарівний цвергшнауцер не є винятком. Його можна навчити мовчати, але він інстинктивно буде гавкати за найменшої нагоди.
- Йоркширський тер'єр — ще одна маленька порода, яка створює багато галасу на порожньому місці.
- Вест-хайленд-уайт-тер’єр -- порода, яка любить розповідати про все на світі — новий звук, запах або предмет — про все вона негайно захоче розповісти вам серією гавкоту.
- Померанський шпіц. Сусіди, які живуть поряд з такою собакою, та й самі власники часто дивуються гучності, яку може видавати такий маленький собака. Якщо померанський шпіц починає гавкати, він часто не може зупинитися.
- Бігль. Ще одна собака, виведена для полювання, тому інстинктивно повідомляє власника про цікаву знахідку. У біглів є два різних типи гавкоту -- один, щоб попередити про повсякденні події, і довгий, гучний гавкіт, призначений для більш особливих випадків.
- Сибірський хаскі. Сповнені енергії, сибірські хаскі гавкають, щоб привернути увагу та дати вам зрозуміти, що вони хочуть погратися. Зберіть разом двох або більше представників цієї породи, і ви можете очікувати виття, а також гавкання, оскільки вони люблять голосно спілкуватися один з одним.
- Мальтійська болонка. Це чудовий сторожовий собака, який одразу гавкає, коли чує зловмисника. Але з цих же причин, вони можуть сприймати будь-які звуки як загрозу, іноді шелесту листя, що опадає достатньо, щоб спровокувати нічний залп гавкоту.
- Лабрадор-ретривер. Зазвичай з цими собаками не має проблем, якщо їм давати достатньо фізичного навантаження. Якщо ж лабрадор увесь день сидить у квартирі, він може стати галасливим та руйнівним.
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