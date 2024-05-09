Названо топ-10 порід собак, які люблять погавкати та викликають скарги сусідів

Собака, яка любить гавкати або навіть може вити, коли залишається на самоті у квартирі, може викликати скарги з боку сусідів. Тому, якщо ви шукаєте цуценя, хочете завести собаку, але хвилюєтеся через можливий гавкіт та шум, вам, ймовірно, слід уникати гучних порід собак.

Американський кінологічний клуб склав рейтинг з 10 найгучніших порід собак.

Собаки, які найбільше гавкають

Чихуахуа. Це велика душа в маленькому тілі, яка може давати про себе знати, гавкаючи майже безперервно, часто просто з нудьги. Коргі. Хоча деякі види коргі не гавкають, початково ця порода була створена для випасу великої рогатої худоби та овець. Тому погавкати вони люблять. Цвергшнауцер. Тер’єри, як правило, досить голосні, і чарівний цвергшнауцер не є винятком. Його можна навчити мовчати, але він інстинктивно буде гавкати за найменшої нагоди. Йоркширський тер'єр — ще одна маленька порода, яка створює багато галасу на порожньому місці. Вест-хайленд-уайт-тер’єр -- порода, яка любить розповідати про все на світі — новий звук, запах або предмет — про все вона негайно захоче розповісти вам серією гавкоту. Померанський шпіц. Сусіди, які живуть поряд з такою собакою, та й самі власники часто дивуються гучності, яку може видавати такий маленький собака. Якщо померанський шпіц починає гавкати, він часто не може зупинитися. Бігль. Ще одна собака, виведена для полювання, тому інстинктивно повідомляє власника про цікаву знахідку. У біглів є два різних типи гавкоту -- один, щоб попередити про повсякденні події, і довгий, гучний гавкіт, призначений для більш особливих випадків. Сибірський хаскі. Сповнені енергії, сибірські хаскі гавкають, щоб привернути увагу та дати вам зрозуміти, що вони хочуть погратися. Зберіть разом двох або більше представників цієї породи, і ви можете очікувати виття, а також гавкання, оскільки вони люблять голосно спілкуватися один з одним. Мальтійська болонка. Це чудовий сторожовий собака, який одразу гавкає, коли чує зловмисника. Але з цих же причин, вони можуть сприймати будь-які звуки як загрозу, іноді шелесту листя, що опадає достатньо, щоб спровокувати нічний залп гавкоту. Лабрадор-ретривер. Зазвичай з цими собаками не має проблем, якщо їм давати достатньо фізичного навантаження. Якщо ж лабрадор увесь день сидить у квартирі, він може стати галасливим та руйнівним.

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