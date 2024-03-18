Антитренди 2024 року: що вийшло з моди і який одяг краще не носити

2024 рік приніс у світ моди нові тренди. Водночас на задній план відходять і ті речі, які ще минулих сезонів були на піку популярності. Чимало весняно-літніх колекцій брендів визначили головні тенденції, що пануватимуть наступні кілька місяців.

Які речі будуть у тренді 2024 року, а з чим варто розпрощатися - читайте далі.

Антитренди 2024 року

Джинси "мом"

Дана модель джинсів залишалася актуальною тривалий час. Вони вміло ховали недоліки фігури та підкреслювали переваги. Проте їхній час минув.

Дівчина у джинсах мом

Занадто висока посадка

Цей тренд залишався популярним роками, хоча у викликав суперчеки серед стилістів. Тепер до нас знову повертається низька посадка. Це стосується як спідниць, так і джинсів та штанів. Проте експерти моди радять жінкам не довіряти сліпо тенденціям, а краще вибирати речі за фігурою.

Рожевий колір

Рожевий колір, який заполонив 2023 рік, стає антитрендом 2024. На його місце приходить червоний.

Марго Роббі

"Карго"

Цей тренд лише почав набирати обертів, які вже відходить назад. Штани, спідниці, жилетки, комбінезони та сукні-карго з численними кишенями справді були на піку останні декілька років. Однак 2024 року така модель вже вважається застарілою.

Місце карго в цьому сезоні займуть карпентери, або штани робітників — прямі джинси з потертостями та кишенями для інструментів.

В'язаний жилет

Цього року жилетки втрачають популярність. Та якщо в твоїй шафі ще є цей предмет одягу, спробуйте застилізувати його в стилі “офісні сирени”.

Одяг з перлинами

Замість одягу з перлинами та стразами варто звернути увагу на одяг кольору металік.

Штани "сигарети" або "дудочки" - тренд 2024 року

Вузькі штани, які ще мають назву "сигарети" неочікувано повернулися в моду. Штани "дудочки" були модними ще в 1950-1960-х роках, згодом повернулися в тренди у нульових і цього сезону будуть проживати своє відродження.

Також 2024 року у моді не будуть:

мікросумки

бомбери

мініспідниці

широкий каблук

обтислі речі.

Штань "сигарети" або "дудочки" знову в моді

Штани сигарети - один з трендів 2024 року. Їх можна доповнювати жакетом, білою сорочкою, светром або лонгслівом. Також вони ідеально "сидітимуть" з приталеними блейзерами, які також є актуальними цього сезону.

Завдяки тонким і прямим лініям вони звужують силует та роблять нас стрункішими. Бренди презентували дану модель здебільшого у чорному кольорі. Але актуальними такожбудуть штани сірого чи кавового кольору.

Штани-сигарети

Вишукано вони дивитимуться з блузками та пишними бантами, які додадуть образу особливої родзинки.

Весною доповними штани "сигарети" можна туфлями на підборах, пісочними тренчами та елегантними довгими пальтами в чорному чи сірому кольорі.

Головні модні тренди весна-літо 2024

Квіткові мотиви

Квітковий мотив залишається з нами і 2024 року. Цього сезону варто звернути увагу на картаті візерунки, чи зупинитися на анімалістичних, які, до речі, теж повертаються до трендів. Троянди тут стали головним об’єктом, яким надихалися бренди.

Квітковий принт - тренд 2024 року

Червоний

Після тотального рожевого у тренді переважатимуть більш глибокі відтінки, зокрема, червоний, а також усі його відтінки. Його дизайнери використовували на різних моделях одягу та фактурах, особливо акцентуючи на шкірі.

Якщо говорити про поєднання з іншими кольорами, то тут червоний комбінуватимемо з базовими відтінками, експериментуватимемо, додаючи інші яскраві тони, або створюватимемо total red look.

Драпірування

Драпірування залишається одним із стилістичних прийомівз тканинами, які використовуватимуть дизайнери цього року.

Драпірування дозволяє одягу приймати різних форм, прилаштовуючись до фігури та створюючи зовсім різні силуети, тож зовсім не дивно, що це стало справжнім трендом у 2024-му.

Небесно-блакитний колір

Не червоним єдиним. На противагу спокусливим і яскравим відтінкам прийшов тренд на пастельні й ніжні тони, що надаватимуть невагомості образам. Такий колір ідеально підкреслить весняне вбрання. А ще його легко поєднати з іншими відтінками — також пастельними чи навпаки яскравими.

Бахрома

Бахрома додає речам текстурності та більш грайливого настрою. Її дизанери поєднують у різних варіаціях: від яскравих відтінків до сяйливого металіку; короткі стрічки тканини, довгі нитки чи взагалі мотузки; на спідницях, топах, сукнях і сумках. Залишається лише обрати те, що найкраще підійде саме для ваших образів.

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